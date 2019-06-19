Медведев вежливо обозвал Кудрина популистом. Мол, "работать надо, а не революции предвещать"

Борьба с бедностью требует консолидированной работы на всех уровнях власти, без популизма и в рамках своих компетенций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вслед за Кремлем одернув довольно-таки солидного эксперта из властных же кругов, Алексея Кудрина. Глава Счетной Палаты заклеймен как "сомневающийся в линии партии и правительства" (раньше за такое минимум лагеря полагались, но нынче времена травоядные...)



«Здесь нет легких решений», — отметил Медведев и подчеркнул, что речь идет о работе «абсолютно всех на своих местах» и без «общих рассуждений в экспертно-популистском ключе».

Напомним, накануне руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признался в телеэфире, что его беспокоит падение уровня жизни в стране и он не исключает «взрыва», если бедность будет расти. Слова Кудрина в Кремле назвали «эмоциональными и гипертрофированными».

Также Медведев анонсировал целую серию регулярных совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года. Он также пообещал «предельно конкретно пройтись» по всем темам и целям, а также оценить, как выполняются принятые ранее решения, в том числе в рамках нацпроектов.

Богатство и бедность в России, ужасающий разрыв между ними — одна из наших постоянных тем!

...Вся эта история — про устройство нашей "властной верхушки". Оба ее фигуранта прекрасно знают, что у властей предостаточно денег (огромный профицит бюджета), чтобы прямо завтра начать реально облегчать жизнь бедняков: повысить пособия по безработице и пенсии (и вернуть, кстати, замороженную индексацию пенсий работающим пенсионерам), помочь молодым матерям — да много чего назрело! Но вот один - не постеснялся вынести свои опасения на публику - мол, "как бы народ с вилами не барские усадьбы не пошел?". А второй - на него пшикает: мол, нечего пророчествовать, "надо работать консолидированно".Т.е. сама мысль о том, что кто-то может иметь тревожную точку зрения на актуальную тему - выглядит "изменой и паникерством". Какой-то то ли детский сад, то ли XXVI съезд КПСС, право слово!

По инф. rosbalt.ru

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