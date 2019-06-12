Мечты о «четырехдневке»: смогут ли россияне меньше работать?

Медведев заговорил о каких-то удивительных чудесах. Якобы уже довольно скоро (через 13 лет, если верить правительственным экспертам) мы сможем перейти на четырехдневную рабочую неделю! Дело это очень привлекательное, но насколько оно реальное? Сам премьер и другие представители власти настроены оптимистично, но многие специалисты предупреждают: не мечтайте раньше времени, ведь у столь короткой рабочей недели есть немало подводных камней. Надо быть реалистами, оценивая "обещалки" властей!

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», – смело заявил Дмитрий Медведев. Просто пустословить он не стал, так что дополнил своё предположение тем, что нам необходимо в целом проработать понятия «рабочий день» и «рабочее место» (т.е. не факт, скажем, что речь идет о 8-часовом рабочем дне).

Для перехода на короткую рабочую неделю придётся перелопатить графики, переделать организацию рабочего процесса, а может даже чаще переходить на удаленную работу.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов поделился своим оптимистичным взглядом на «четырехдневку» с «Газетой.ру». Он заявил, что ждать этого чуда нам осталось всего 13 лет, ведь «информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден».

Звучит всё это красиво, но на деле все эти переходы вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Конечно, всеобщая роботизация освободит людей и даст серьёзный толчок производительности труда в целом.

Но всё-таки для «четырехдневки» придётся переучивать работодателей, которые сейчас практически не используют такую рабочую неделю – случаи есть, но они имеют сугубо индивидуальный характер.

Удалённая работа – вещь тоже очень хорошая, во многом упрощающая трудовые процессы. Но, как заметил глава пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко, «бизнес не существует сам по себе: есть клиенты, подрядчики, контрагенты и так далее», к тому же есть ещё и «оффлайн-бизнес», с которым «по удаленке» разобраться не получится.

Всё это надо как-то продумать и оптимизировать, что не очень-то просто. А теперь представьте, что одно предприятие будет работать по четырехдневной рабочей неделе, а второе по пятидневке. Вторая компания почти в любом случае будет впереди: за пять рабочих дней можно произвести больше продукции. Так что мечты о «четырехдневке» разбиваются о проблему конкуренции.

К слову, в некоторых странах Европы и мира очень щепетильно заботятся о балансе между личной жизнью и работой. В итоге в Голландии рабочая неделя равняется 29 часам, в Дании и Норвегии – 33 часам, а в далёкой Австралии — 34 часам.

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Впрочем, условия там запросто могут быть другими, да и рост производительности труда может быть более эффективным. У нас он последние годы только замедляется, что также может усложнить выход на «четырехдневку».

Но главная проблема четырехдневной рабочей недели заключается в деньгах и ресурсах. Во-первых, отдыхать нам придётся за чей-то счёт. Больше отдыха – больше покупок и развлечений – больше этих услуг и товаров требуется всей стране. Кто будет обеспечивать все эти радости для отдыхающих россиян?

С другой стороны стоит вопрос заработной платы. Эксперты здесь почти едины во мнении: с наступлением «четырехдневки» зарплата точно упадёт. Признаться честно, россиянам и сейчас живётся не сладко.

Экономический рост в стране в ближайшие годы ожидается небольшой, а рост реальных зарплат в 2019 и начале 2020 года составит примерно 3%. Ожидается, что больше всего повезёт жителям Ленобласти с ростом зарплат в 7,1%, жителям Приморья – 6,5%, Дагестана – 5,6% и Карелии – 5,4%. В Московской области и в Крыму рост ожидается средний: 4,5% и 4,3% соответственно.

Невеселые (а местами откровенно тревожные) новости об экономике страны — по ссылке.

По ссылке — новости по теме "работа для пожилых"

Не забываем о том, что сами по себе заработные платы сейчас мало радуют россиян. Номинальная заработная плата (то есть зарплата без учёта цен на товары) наших соотечественников в среднем составляет 46 324 рубля (это по официальным данным, усредненно - что вызывает массу недоверия и споров). В Чукотском автономном округе она побила все рекорды и поднялась до 100 362 рублей, а вот в какой-нибудь Калмыки или Дагестане упала ниже 27 тысяч рублей.

Эксперты предполагают, что в таких условиях рост зарплат в 4-7% мало скажется на благосостоянии граждан. Это ещё в случае, если росту удастся побить реальную инфляцию, которая может быть выше 5%. Если не получится, то рост цен просто «поглотит» рост зарплат. Будто бы ничего и не подрастало!

Странное получается дело. С одной стороны, власти утверждают, что мы сможем «меньше работать». С другой – зарплаты почти не растут, да и сама «четырехдневка» ещё больше их уменьшит. А на какие деньги тогда отдыхать этот дополнительный день? Что-то у наших властей не сходится в их предположениях и расчётах.