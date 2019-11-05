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Мать внебрачного сына Николая Цискаридзе хочет, чтобы он уехал из России
Анастасия ШИЛОВА   
05 Ноября 2019 г.
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Чем известнее человек, тем больше вокруг него различных слухов - и звёзды балета в этом не исключение. Так, в центре внимания оказался 45-летний Николай Цискаридзе, который обычно ведёт довольно уединённый образ жизни и не был замечен в публичных скандалах.

Мать внебрачного сына Николая Цискаридзе хочет, чтобы он уехал из России


Вот уже несколько дней общественность обсуждает новость о появлении у Цискаридзе внебрачного ребёнка. Речь идет о 19-летнем парне по имени Тимур Акперов, утверждающим, что является сыном известного артиста. Он даже несколько раз пытался встретиться со своим отцом и приходил к нему на работу, но встреча так и не состоялась.

Из-за этого парень поссорился с матерью, которая категорически против того, чтобы отец и сын наладили отношения. Дело дошло до того, что мать купила Тимуру билеты в Баку, чтобы он там пожил, пока не утихнут сплетни и не прекратятся угрозы в адрес парня от неизвестных людей. Молодой человек тяжело переживает эту ситуацию, потерял сон и аппетит и даже был вынужден обратиться к врачам, который обнаружили у него нервное истощение.

Сам Николай Цискаридзе никак не комментирует слухи о внебрачном сыне. Как считает Тимур Акперов, отец просто хочет отмолчаться и не привлекать к себе лишнего внимания. Также, словам парня, несмотря на то, что многие не верят в их родство, он будет продолжать настаивать на личной встрече с артистом - и тогда всё встанет на свои места.

Но если молодой человек, уверенный в своей правоте, не отступится, то рано или поздно всё встанет на свои места

Что ж, это не первый подобный случай в звёздной среде, и разобраться здесь без официальных документов или анализов ДНК будет очень трудно. Но если молодой человек, уверенный в своей правоте, не отступится, то рано или поздно всё встанет на свои места.

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