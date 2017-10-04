Мастерам салютов из Португалии не нашлось равных на ЧМ по фейерверкам в Зеленоградске

В Зеленоградске успешно организовали и провели престижный ЧМ по фейерверкам. Мероприятие отметилось повышенным интересом со стороны жителей и гостей города.

Как информирует ИА «Государственные Вести», вместе со строгим жюри они в течение всего сентября наблюдали за яркими номерами восьми команд-участниц, представлявших Испанию, Португалию, Хорватию, Словакию, Нидерланды, Латвию, Казахстан и Болгарию. Организаторы отмечали, что заявок было настолько много, что в какой-то момент даже возникло желание расширить число участников. Однако в итоге было принято решение не менять регламент.

В итоге равных не нашлось команде Португалии, которая незначительно опередила в итоговом рейтинге Казахстан и Болгарию. Яркий номер испанских пиротехников, в свою очередь, принес им Приз зрительских симпатий.

По словам Сергея Кошевого (лидер администрации муниципалитета Зеленоградска), он переживал за другую команду, но Португалия победила заслуженно. Многочисленная зрительская аудитория, по словам чиновника, доказывает, что проведение таких мероприятий будет привлекать в Зеленоградск туристов в любую пору года.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ