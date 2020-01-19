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Мария Шукшина теперь может свободно общаться с внуком
Анастасия ШИЛОВА   
19 Января 2020 г.
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Наконец-то разрешился конфликт в семействе Шукшиных, связанный с внуком Марии. О том, что у неё вообще есть внук, Мария Васильевна узнала в 2018 году, посмотрев программу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Мария Шукшина теперь может свободно общаться с внуком


На передаче некая девушка из Барнаула по имени Фрейя Зильбер на всю страну заявила, что родила сына от Макара Касаткина - сына Марии Шукшиной. По словам экс-возлюбленной Макара, на программу она решилась прийти из-за нежелания Шукшиных поддерживать общение с ней. Также выяснилось, что Фрейя намерена подать в суд, чтобы получать на мальчика алименты.

Шукшина через соцсети попросила Фрею связаться с ней, чтобы они могли пройти независимый ДНК-тест. К удивлению актрисы, Зильбер согласилась, а тесты подтвердили отцовство Макара. После этого отец согласился выплачивать деньги... и казалось, что конфликт на этом исчерпан, но Фрейя стала постоянным гостем на шоу Малахова. Там девушка рассказывала о том, что размер алиментов очень маленький, и Макар не желает принимать никакого участия в воспитании своего ребёнка, даже ни разу его не навестил. На это Шукшины отреагировали желанием забрать ребёнка к себе. Тем более, что в одной из программ Фрейя рассказала о своём недавнем лечении от алкогольной и наркотической зависимости, во время которого малыш находился у второй бабушки (матери Фрейи) в Барнауле.

Как потом выяснилось, всё это было чистой постановкой для поднятия рейтинга передачи. А после того, как у шоу истёк контракт с Зильбер, Марии Шукшиной легко удалось с ней пообщаться. Мария Васильевна не осуждает девушку, так как считает, что каждый может ошибиться, особенно в таком возрасте. К тому же без камер и журналистов, Фрейя оказалась намного лучше.

Выяснив отношения, семьи решили, что ребёнок пока поживёт у Марии и познакомится с новыми родственниками. По словам Шукшиной, никто не собирается лишать родную мать мальчика родительских прав. Наоборот, Шукшины готовы к налаживанию дружеских отношений ради полноценного воспитания ребёнка.

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