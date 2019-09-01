Мария Шукшина получила роль в новом сериале

Стало известно, что скоро популярная актриса Мария Шукшина будет сниматься в российской версии популярного британского сериала "New Tricks", который с успехом транслировался на телеканале "BBC One" целых 12 лет. Адаптированная версия будет называться "Старые кадры".

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Кроме России, права на съёмки приобрела Бельгия. Вместе с Шукшиной в телесериале появятся Борис Галкин, Дмитрий Астрахан, Борис Щербаков.



По замыслу сценаристов — это детектив, но с изрядной примесью драмы и комедии, благодаря чему зрители увидят сложные человеческие судьбы и весёлый юмор одновременно. Главным отличием нашей версии от британской будет, конечно же, русский менталитет, с проявлением всего спектра национального колорита.

Место действия сериала - город Москва, где Александра Токарева (которую играет Мария Шукшина), которая трудится в следственном комитете, из-за грубого провала на работе переводится в отдел нераскрытых преступлений, в котором практически никто не хочет работать. Ей, как руководителю, придётся набрать команду единомышленников и работать на совесть, несмотря ни на что. В её команде будут Иван Долин (Борис Галкин), Борис Лейн (Дмитрий Астрахан) и Гергий Бархатов (Борис Щербаков).



Несмотря на название сериала - "Старые кадры" - мастера своего дела могут дать совет любому, как нужно работать. Каждая серия - это не просто новая история, а хитросплетения человеческих судеб, где справедливость обязательно восторжествует, несмотря на прошедшие годы и старания преступников. Судя по сценарию и подбору актёров, сериал должен быть очень интересным, и нам остаётся лишь дождаться премьеры, чтобы оценить игру любимых артистов.

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