Маргарита Суханкина порадовала поклонников «честным» фото

54-летняя экс-участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина, которая сейчас руководит собственной группой и входит в состав жюри детского конкурса "Ты супер!" на НТВ, опубликовала в своем Инстаграме провокационное фото.

На нем певица запечатлена без косметики и укладки, поэтому выглядит целиком на свой возраст, а то и старше.

Но преданные поклонники не обратили внимания на слегка неряшливый вид Суханкиной. Практически все комментарии оказались восторженными: "Молодая и веселая", "Шикарное фото", "Просто прелесть!". Похоже, что пользователи интернета устали от фотошопленых красавиц с их силиконовыми прелестями. Поэтому подобные "честные" снимки все чаще воспринимаются пользователями Сети на ура.

{jumi [*239]

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ