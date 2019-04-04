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Маргарита Суханкина порадовала поклонников «честным» фото
Ульяна АНТОНОВА   
04 Апреля 2019 г.
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54-летняя экс-участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина, которая сейчас руководит собственной группой и входит в состав жюри детского конкурса "Ты супер!" на НТВ, опубликовала в своем Инстаграме провокационное фото.

Маргарита Суханкина порадовала поклонников «честным» фото

На нем певица запечатлена без косметики и укладки, поэтому выглядит целиком на свой возраст, а то и старше.



Но преданные поклонники не обратили внимания на слегка неряшливый вид Суханкиной. Практически все комментарии оказались восторженными: "Молодая и веселая", "Шикарное фото", "Просто прелесть!". Похоже, что пользователи интернета устали от фотошопленых красавиц с их силиконовыми прелестями. Поэтому подобные "честные" снимки все чаще воспринимаются пользователями Сети на ура.

{jumi [*239]

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