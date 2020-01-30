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Марат Башаров помогает сирийским детям
Анастасия ШИЛОВА   
30 Января 2020 г.
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Вот уже более двух лет известный российский актёр Марат Башаров является опекуном детей с Ближнего Востока. Это семилетняя девочка Асма и девятилетний мальчик Ахмед из Сирии.

Марат Башаров помогает сирийским детям


По словам 45-летнего актёра, он просто не мог оставаться в стороне, и это самое маленькое, что может сделать. Напомним, в результате вооружённого конфликта тысячи детей на Ближнем Востоке стали сиротами и беженцами. Сейчас многие из них проживают в Ливане, где правительство страны построило для них временное жильё.

Кроме опекунства, Башаров регулярно перечисляет средства в различные благотворительные фонды, которые делают всё возможное, чтобы у беженцев была еда, крыша над головой и самые элементарные бытовые условия.

Недавно Марат Башаров лично встретился со своими подопечными. Он пригласил детей и их матерей на спектакль "Разговор с душой", в котором играет главную роль и одновременно является режиссёром. Родители Ахмеда и Асмы были очень довольны, они рассказали, что давно хотели увидеть Москву. Теперь их мечта сбылась, и спектакль им тоже очень понравился. Также они отметили, что Россия всегда поддерживала сирийцев, несмотря ни на что.

Некоторые критики упрекали актёра в попытке пиара на трагических событиях, на что Башаров ответил: "Я и так достаточно знаменит, а помощь детям - это мой личный выбор и религиозный долг". Под "религиозным долгом", актёр имел в виду тот факт, что и сам он является представителем восточной культуры - Марат Алимжанович родился в Республике Татарстан.

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