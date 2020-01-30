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Марат Башаров помогает сирийским детям
|Анастасия ШИЛОВА
|30 Января 2020 г.
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Вот уже более двух лет известный российский актёр Марат Башаров является опекуном детей с Ближнего Востока. Это семилетняя девочка Асма и девятилетний мальчик Ахмед из Сирии.
По словам 45-летнего актёра, он просто не мог оставаться в стороне, и это самое маленькое, что может сделать. Напомним, в результате вооружённого конфликта тысячи детей на Ближнем Востоке стали сиротами и беженцами. Сейчас многие из них проживают в Ливане, где правительство страны построило для них временное жильё.
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