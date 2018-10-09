Маньяк, Пугачева и доблестный милиционер. Сериал «Охота на певицу» готовится в Петербурге

Съемочная группа поделилась подробностями нового многосерийного фильма про Аллу Пугачеву, съемки которого стартовали в Санкт-Петербурге этим летом, передает «Газета.ру». Сериал поведает зрителям тягостную историю из жизни примадонны: в 70-х годах прошлого века она стала жертвой преследования сексуального маньяка.
В следующем году Пугачевой исполнится 70 лет. Такому крупному юбилею и будет посвящён сериал с громким названием «Охота на певицу». История расскажет нам об Анатолии Нагиеве, который ещё в 17 лет попал в тюрьму за сексуальные преступления. В колонии он взял на себя руководство радиорубкой, которая помогла ему познакомиться с творчеством Пугачевой.
Преступник раз за разом прослушивал первый студийный альбом певицы, что в итоге родило в его голове навязчивую идею. Нагиева выпустили досрочно за примерное поведение, а он без промедления направился в Москву, чтобы выследить свою «любимую» певицу.
Авторы сериала взяли за основу своих персонажей образы Пугачевой, Нагиева и сотрудника милиции Николая Ефимченко, который в итоге поймал насильника. Хотя имена героев создателям картины пришлось изменить. По информации издания StarHit, это могли сделать для упрощения процесса съемки, ведь в таком случае разрешения на экранизацию истории из жизни Пугачёвой не потребуется.
В итоге персонажи получили имена, созвучные с именами своих прообразов. Алла Пугачева стала Анной Богачевой, а маньяк Нагиев – Никоновым.
Роль Аллы Борисовны досталась начинающей актрисе Анне Христич. У 27-летней девушки опыта пока немного, ведь в её фильмографии можно найти только одну короткометражную картину «Отвергнись», которая вышла в свет в этом году. При этом актриса состоит в труппе молодого Городского театра Санкт-Петербурга.
Эта работа для Анны станет первой крупной ролью, из-за чего актриса сильно волнуется: «Конечно, переживаю, ведь играть живую легенду всегда сложно. Успокаиваю себя лишь тем, что образ — художественный, в чем-то может не совпадать с Аллой Борисовной. Но точно могу сказать: это роль мечты!»
В остальном состав фильма хоть и не блещет звёздами первой величины, но всё-таки может преподнести зрителям опытных представителей творческой профессии. В роли маньяка выступит Артем Быстров, которого многие могут знать по картинам «Землетрясение» и «Дурак». А ответственный милиционер достался Александру Устюгову, который уже успел промелькнуть в фильмах «Викинг», михалковском «Солнечном ударе» и сериале «Ментовские войны».
На режиссерское кресло сел Александр Касаткин, известный по съемкам различных мини-сериалов: «Нечаянная радость», «Слепое счастье» и «Бежать нельзя погибнуть». Качественными произведениями Касаткин уже успел отличиться. Так, его детективная драма «Дочь» в 2012 году приглянулась не только зрителям, но и критикам.
Сериал «Охота на певицу» станет второй экранизацией жизни Пугачевы. Ещё в 2014 году кинорежиссер Александр Стефанович, который когда-то был женат на певице, выдал на суд публики 12-серийную ленту «Кураж», повествующую о жизни автора в конце 1970-х годов, когда он ещё был супругом артистки.
Свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметит 15 апреля 2019 года. Это важная дата для певицы, так что она намерена хорошенько «отпраздновать» свой день рождения множеством концертов. Её ожидают целых 20 сольных выступлений, которые пройдут в России и даже выйдут за её пределы: США, Германия и Израиль примут артистку в следующем году.
Хотя прощальный концерт для Аллы уже давно прошел. О завершении своей гастрольной деятельности она заявила ещё в 2009 году перед началом тура «Сны о любви». С того времени крупными сольными выступлениями певица не занималась. Видимо, теперь ей придётся давать ещё один прощальный тур, если, конечно, будущие концерты Пугачевой не станут новым началом её карьеры.
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