Мания жестокости: как дети становятся жертвами садистов-воспитателей

Жестокость буквально бурлит внутри некоторых людей. Они не могут ничего ей противопоставить и, если честно, даже не хотят этого делать. Наоборот, они наслаждаются своей манией жестокости, нередко обращая её против окружающих людей. Взрослый человек ещё способен защитить себя от таких «больных», но дети постоять за себя не могут. Этим пользуются некоторые жестокие воспитатели, которые идут в столь ответственную профессию лишь ради удовлетворения самых низменных и ужасных желаний.

Одно дело жестоких воспитательниц недавно завершилось по решению суда. В Краснодарском крае двух женщин признали виновными в издевательствах над детьми.

Обе воспитательницы работали в детсаде «Колосок», где в 2016-2017 годах смогли создать целую «систему» издевательств. Женщины использовали булавки для наказания детей за любые, даже самые небольшие провинности. Они кололи детей в язык, руки, ноги и другие части тела.

Воспитательницы даже придумали «игровое оправдание» для своих пыток: наверняка они сделали это, чтобы дети как можно дольше терпели такое поведение и не рассказывали о случившемся родителям. Свои булавки воспитательницы называли «помощницами». Одна из них была белая – «добрая» булавка, которой детей кололи не сильно. Зато «строгой» красной булавкой могли сделать очень и очень больно.

Долгое время дети слушали этих «помощниц» и ничего не рассказывали своим родителям. Выяснилось всё из-за простой случайности, рассказала мама одной девочки: «Смотрю, дочка нашла где-то иголку и колет куклу, говорит: «Это моя помощница». Я стала ей объяснять, что кукле ведь больно. Она удивилась: «Ну, в садике же так делают, почему мне нельзя?!».

Потом известие о «помощницах» воспитательниц попало в общий чат, где общались родители. Воспитательницы порой кололи так сильно, что раны не заживали до конца и у детей оставались шрамы.

При этом сами родители были в шоке, когда узнали о жестоких пытках воспитательниц, но дело здесь не только в самих истязаниях. Они просто не могли поверить, что «спокойный, мудрый педагог», почти что «божий одуванчик», каким они представляли главную воспитательницу, могла пойти на подобную жестокость.

Вот к её помощнице у родителей уже были вопросы. Порой она кричала на детей, хотя взрослые хотели дать шанс женщине и попросили её изменить подход к воспитанию.

Знали бы родители правду, они бы точно обратились в полицию при первой возможности. Но нередко жестокие воспитатели просто скрывают своё поведение в страхе перед наказанием. Были и другие случаи «воспитательных пыток» в нашей стране.

В апреле ярославские правоохранители начали разбираться с новым делом о жестоком обращении с детьми в детсаду. В марте уже в Курской области воспитательнице назначили 1,5 лет исправительных работ, ведь женщина три раза применяла физическую силу к маленьким детям. Она толкала четырёхлетнего ребёнка, однажды ударила его по лицу. Другому мальчику, которому было всего три года, воспитательница заклеила рот скотчем.

Ещё один случай произошёл в 2016 году. Тогда воспитательница детского сада в Башкирии наказывала своих воспитанников, запирая детей в умывальной комнате на длительный срок. Она также толкала детей и била их, за что в итоге поплатилась. В августе прошлого года женщину приговорили к полутора годам исправительных работ.

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Не стоит думать, что подобное происходит только в России. Жестокие люди есть в каждой стране, и они становятся воспитателями и учителями ради удовлетворения своих ужасных желаний. Самый громкий случай, связанный с пытками, издевательствами и десятками смертей невинных детей, произошёл в американском интернате Дозье.

Эта закрытая школа-интернат для мальчиков существовала с 1900 по 2011 год во Флориде. Учебное заведение построили специально для трудных подростков, которые попадали туда после совершения разного рода преступлений. Кого-то забирали в Дозье из-за мелкого хулиганства, кого-то из-за крупной кражи.

С первого взгляда эта школа даже казалась некоторым ученикам настоящим «раем», но они сразу же меняли своё мнение об этом «адском месте», когда попадали внутрь.

Воспитатели, охранники, даже высшее руководство школы измывалось над детьми всеми возможными способами. Трудных подростков связывали и оставляли без еды на долгое время, их били и пытали, а самых непослушных отправляли в так называемый «Белый дом».

Небольшая постройка на территории интерната стала самым главным страхом всех воспитанников. В доме стояла кровать, на которой лежали дети, пока воспитатель избивал их кожаным ремнём – эта жестокая пытка стала любимой для сотрудников Дозье. «Меня заставили лежать на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Она была покрыта рвотой и кровью», – рассказывал один из бывших воспитанников интерната Дональд Страттон.

В своих жестокостях воспитатели не знали меры. Многие дети умирали, не выдерживая страданий, после чего их просто закапывали в землю и ставили небольшой крест из железных труб. На данный момент на территории интерната нашли 82 тайных могилы. Выжившие воспитанники утверждают, что на самом деле жертв неоправданной жестокости сотрудников Дозе может быть в разы больше.

К сожалению, этот интернат не могли закрыть долгое время. Власти покрывали его деятельность, а у правоохранителей просто не доходили руки до проведения надлежащего расследования. Больше сотни лет воспитатели пытали и убивали мальчиков, которые ничего не могли им противопоставить.

Некоторых людей из разных стран объединяет подобная сумасшедшая тяга к жестокости, жертвой которой нередко становятся беззащитные дети. По этой причине всех остальных должно объединять стремление помочь ребятам, и быть готовым забить тревогу даже при малейших подозрениях на жестокие действия по отношению к маленьким детям.

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