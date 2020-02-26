Мал суперхит - да дорог!

Как правило, на сцене мы видим только финальную часть работы звёзд эстрады, а всё остальное остаётся за "кадром". Однако, в недавнем интервью известный композитор Артём Иванов рассказал о том, сколько стоит создать качественную композицию, которая гарантированно станет хитом.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Работает Артём со многими звёздами, такими как Светлана Лобода, Лолита Милявская и даже Алла Пугачёва. Он создал такие песни как "Суперзвезда", "Мальчик мой", "Пуля-дура" и т.д. По словам композитора, Лобода очень требовательна в работе, она сама контролирует и написание композиции, и постановку номера для выступления. Лолита также не будет петь, если ей не понравится композиция. Поэтому автору очень много времени приходится проводить в студии и создавать новые аранжировки.



Если раньше Иванову приходилось даже отказываться от авторских прав, чтобы "продать" очередной хит, то сейчас, когда его песни занимают лидирующие места в хит-парадах, многие звёзды сами обращаются к нему с предложениями сотрудничества. Стоимость работы зависит от сложности песни и потраченного времени. Поэтому фиксированной цены нет, а сумма может варьироваться от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, за один проект.



Кстати, за всё время работы Артём написал "на продажу" более 50 песен. И затраты довольно быстро окупаются, если песня по-настоящему становится популярной, особенно за счёт гастрольных туров и выступлений на корпоративных вечерах.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...