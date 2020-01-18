ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Максим Дунаевский готов жениться в восьмой раз
Анастасия ШИЛОВА   
18 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

75-летний композитор Максим Дунаевский подтвердил информацию о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской. Их брак длился целых 20 лет, и многие уже решили, что Максим Исаакович наконец-то нашёл ту единственную, с которой готов прожить оставшиеся годы.

Максим Дунаевский готов жениться в восьмой раз


Однако всё оказалось не так гладко. В конце 2019 года композитор стал появляться на публике уже с другой женщиной. А потом в одном из интервью рассказал, что совместная жизнь с Мариной закончилась: "для меня 20 лет - это невозможная цифра".

По его словам, они с Мариной решили расстаться друзьями, без громких скандалов и обвинений. Что касается материального вопроса, то Дунаевский заявил, что имущество они поделят так, что бывшая супруга не будет в чём-либо нуждаться.

Журналистам удалось узнать, что новой избранницей композитора стала музыковед по имени Анна, которая на 28 лет младше Дунаевского. Больше о ней пока ничего не известно.

Отметим, что Максим Исаакович, несмотря на тяжёлые разводы, сумел сохранить хорошие отношения практически со всеми бывшими супругами, особенно с известной актрисой Натальей Андрейченко.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 