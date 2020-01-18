Максим Дунаевский готов жениться в восьмой раз

75-летний композитор Максим Дунаевский подтвердил информацию о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской. Их брак длился целых 20 лет, и многие уже решили, что Максим Исаакович наконец-то нашёл ту единственную, с которой готов прожить оставшиеся годы.

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Однако всё оказалось не так гладко. В конце 2019 года композитор стал появляться на публике уже с другой женщиной. А потом в одном из интервью рассказал, что совместная жизнь с Мариной закончилась: "для меня 20 лет - это невозможная цифра".



По его словам, они с Мариной решили расстаться друзьями, без громких скандалов и обвинений. Что касается материального вопроса, то Дунаевский заявил, что имущество они поделят так, что бывшая супруга не будет в чём-либо нуждаться.



Журналистам удалось узнать, что новой избранницей композитора стала музыковед по имени Анна, которая на 28 лет младше Дунаевского. Больше о ней пока ничего не известно.



Отметим, что Максим Исаакович, несмотря на тяжёлые разводы, сумел сохранить хорошие отношения практически со всеми бывшими супругами, особенно с известной актрисой Натальей Андрейченко.

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