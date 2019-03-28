Лолита Милявская получила талант по наследству

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Моей подруге Лене, её мама прислала запись моей мамы!! Я думала старые фонды уже размагничены навсегда !! Но Слава Богу, нет!! Горжусь мамочкой !!!❤



Видео сразу же оценили коллеги и поклонники Лолиты Милявской. Фанаты отметили, что певица очень похожа на свою маму, в том числе и в творческом плане.

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