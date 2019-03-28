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Лолита Милявская получила талант по наследству
Ульяна АНТОНОВА   
28 Марта 2019 г.
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В своем Инстаграме певица опубликовала архивное видео, на котором ее мать, Алла Никифорова, исполняет песню "Елегiя"  ("Элегия") на украинском языке.

Лолита Милявская получила талант по наследству

Оцифровать старые записи Лолите помогла ее подруга: "Моей подруге Лене ее мама прислала запись моей мамы! Я думала, старые фонды уже размагничены навсегда! Но, слава Богу, нет! Горжусь мамочкой!".

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Моей подруге Лене, её мама прислала запись моей мамы!! Я думала старые фонды уже размагничены навсегда !! Но Слава Богу, нет!! Горжусь мамочкой !!!❤

Видео сразу же оценили коллеги и поклонники Лолиты Милявской. Фанаты отметили, что певица очень похожа на свою маму, в том числе и в творческом плане.

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