Людмила Максакова снова выходит замуж?

На закрытии популярного фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» Людмилу Максакову заметили в компании какого-то мужчины. Журналисты обратили внимание, что актриса весело разговаривает с симпатичным незнакомцем и уже решили, что это её новый ухажер.

Однако, как позже оказалось, это не так. Собеседником Максаковой оказался её старый друг Сергей Николаевич — главный редактор известного журнала «Сноб». Мужчина также решил немного отдохнуть на фестивале вместе со своей супругой Ниной Агишевой. Уже долгое время они дружили семьями с Людмилой и её мужем, который скончался в январе 2018 года. Актриса очень переживала по этому поводу, но все же нашла в себе силы продолжать жить и старается как можно больше отвлекаться от грустных мыслей.

Людмиле Максаковой недавно исполнилось 77 лет и она прекрасно выглядит для своих лет. Поклонники актрисы поражены её молодостью и обаянием. В таком возрасте, в основном, предпочитают сидеть дома с внуками, но, несмотря на наличие правнуков, Максакова не собирается оставлять работу и с головой ушла в творчество. В свободное время она отдыхает на природе и весело проводит время в Латвии, посещая различные мероприятия. Это помогает ей сохранить бодрость и душевный покой. Ведь на её семью навалилось много проблем, да ещё разладились отношения с дочерью Марией. Поговаривают, что мать совсем разорвала отношения с уехавшей в Украину дочкой от второго брака. Возможно, поэтому артистка предпочитает работать, а не проводить время с семьёй.

Как известно, Максакова уже была дважды замужем. Теперь же поклонники гадают — будет ли третий брак или же актриса не решится на ещё один союз с мужчиной в столь преклонном возрасте. С другой стороны, прошло слишком мало времени со смерти Петера Андреаса Игенбергса, её супруга. Людмиле нужно успокоиться и прийти в себя после этого события, а после уже будет видно, нужен ей ещё кто-то или нет. Не так ли?

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