Любящий дедушка и хороший отец: Боярский рассказал о своих детях

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Народный артист Михаил Боярский от своих поклонников ничего не утаивает, вот и сейчас он решил поделиться с фанатами интересными деталями из жизни. Только вот главными героями его рассказа стали не события из богатого прошлого актёра, а его собственные дети.
Уже почти 42 года Боярский посвятил одной женщине – Ларисе Луппиан. Свою возлюбленную он называет ласково – Лара. Однако такой нежностью нельзя описать весь брак артиста, ведь супруги нередко ссорятся, но всё равно искренне любят друг друга. Как признавалась сама Лариса, во многом она не сходится во мнениях с мужем, что порой приводит к проблемам. «Но мы не можем друг от друга оторваться», – говорила женщина.
Супруги воспитали двух детей, а теперь пришло время отдать своё внимание внукам. Боярский считает, что его отпрыски должны быть благодарны Ларисе за достойное воспитание. «А у меня есть Ларка — мое второе крыло. Она отказалась от ролей в кино, посвятила себя воспитанию наших с ней детей», – поделился своими мыслями актёр. При этом он и сам порой ходил в школу за детьми, играл с ними и гулял, когда позволяло время.
Но вот своей знаменитой дочери Елизавете актёр не давал и шанса. Он был убеждён, что из девочки «ни черта не получится», хотя всё равно заботился об её радости и здоровье. Однажды Елизавета в тайне от отца поступила в театральный и стала учиться у Додина, после чего мнение отца о своей дочке кардинально поменялось.
Немного времени прошло после начала её обучения, а Елизавета стала одной из лучших на курсе и даже успела побывать в главных ролях нескольких спектаклей. Теперь дочка Боярского стала «первой актрисой» Малого драматического театра Санкт-Петербурга и большой кинозвездой. Сын актёра Сергей Боярский не пошёл по пути отца, выбрав для себя политическое направление.
Поклонники восхитились тем, как Боярский откровенно рассказывает о своих детях. Они заметили, что актёр не стал оставлять дом полностью на хозяйку-жену, а сам пытался принимать участие в воспитании отпрысков.
А сейчас у Боярского другие заботы. Появились внуки, с которыми уже можно расслабиться и стать для них любящим, добрым и балующим дедушкой. «У нас в хорошем смысле слабое звено — это дедушка. Ни в чем не может устоять перед внуками, делает все, что они просят», – призналась Елизавета Боярская.
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