Любовные неудачи Бориса Невзорова

Любовь Бориса Невзорова к сцене проявилась с самого детства. Мечты об актёрской профессии с трудом, но всё-таки воплотились в жизнь и принесли целеустремлённому артисту всероссийскую славу. К сожалению, в личной жизни Невзорова ожидали, в основном, лишь болезненные потери.

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Уже в юности Борис Невзоров вовсю проявлял свою творческую натуру. Дома устраивал спектакли, посещал драмкружок и испытывал непрерывную тягу к ТЮЗу.

Когда пришло время выбирать вуз, парень сначала подумал о медицинском институте, но вовремя увидел объявление о поиске театрального артиста вспомогательного состава. Невзоров с успехом прошел прослушивание, и уже скоро коллеги уговаривали его отправиться в Москву, где талант молодого актёра мог проявиться на все сто процентов.

Так Невзоров стал студентом Щепкинского училища, но вдруг на него напала творческая хандра.

– Меня раздражал мой голос, рост, наверное, это было связано с возрастом. Но если тебе кто-то ввел эту «актерскую инъекцию», от нее уже никак не избавиться, – рассказывал потом артист.

В итоге подающий надежды студент ушёл из вуза и целый год проработал дворником! Впрочем, актёр вовремя одумался, поступил в Школу-студию МХАТ и почти сразу попал на большую сцену.

Со временем свои театральные выступления Невзоров дополнил и киноролями, первой из которых стала роль Павла Андреева в «Дороге». Но самый значимый успех ждал актёра в 80-х годах. Его персонажи из фильмов «Россия молодая» и «Говорит Москва» так понравились публике и руководству страны, что Борис Георгиевич даже получил Госпремию РСФСР! В 2000-е годы актёр стал одним из самых узнаваемых лиц в индустрии отечественных сериалов. Многие вспомнят его героев из «Каменской», «Марша Турецкого», «Метода Лавровой».

С таким же позитивом рассказывать о любовных историях Невзорова, увы, не получится. Первой избранницей актёра стала старшеклассница Марина, которая очень привлекла талантливого студента. Семейная жизнь продлилась 11 лет, только вот влюблённые постоянно то расходились, то вновь пытались начать всё заново.

У пары родился сын Денис, но отношения это не спасло. Как позже заметил сам Невзоров, молодые люди не смогли справиться со жгучей ревностью, из-за которой начинались почти все семейные ссоры.

Новой возлюбленной Невзорова псле развода стала молодая артистка Анастасия Иванова. Девушка была моложе своего избранника на 8 лет, но этот факт никак не помешал внезапно вспыхнувшей любви. Отношения развивались стремительно, вскоре влюбленные поженились, а затем семья пополнилась дочкой Полиной.

Из-за финансовых проблем семейству пришлось долгое время ютиться в общежитии, но со временем карьера Невзорова пошла в гору, так что денежные трудности удалось преодолеть… как оказалось, с настоящей трагедией ещё предстояло встретиться.

Летом 1993-го года жена Невзорова была убита в собственном доме.

– Не дай Бог кому-то подобное пережить. Поначалу и меня подозревали: я же нашел ее первым. А убийца оказался братом жены нашего знакомого актера, он был вхож в дом. Это не первое его преступление, а я ведь помог ему после судимости с пропиской. Самое страшное, взял вор лишь старый видеомагнитофон и три каких-то Настиных колечка — мелочь, но он наркотиками занимался, так что нужны были любые деньги, – вспоминал страшные моменты жизни Борис Георгиевич.

У маленькой Полины остались лишь папа и бабушка, которые ещё сильнее сплотились вокруг девочки после жуткой трагедии. Заботиться о дочке актёру помогали друзья, которые брали к себе Полю, пока её папа трудился на съёмках очередного сериала.

Прошли годы, прежде чем Невзоров снова влюбился. На этот раз избранницей артиста стала однокурсница Алла Панова. Брак продержался достаточно долго – целых 14 лет, но и он в итоге завершился разводом.

Своей вины в расторжении брака артист не видел, но другой версии произошедшего придерживалась сама Алла Панова. По её словам, Борис Георгиевич просто-напросто нашёл себе новую любовь, которая была младше его на 25 лет. В своё оправдание бухгалтер Малого театра Елена Хрипунова заявляет, что на момент знакомства с Невзоровым, он уже не жил с Пановой. Да и отношения актёра с бывшей супругой, замечает Елена, сложно было назвать нормальными – были там лишь постоянные ссоры.

Кому верить, а кого винить – сказать непросто. Досконально известно лишь одно – в новых отношениях Борис Невзоров наконец-то стал счастливым.

Сейчас актёр продолжает свою творческую деятельность в театре, заодно мечтая об ещё одном ребёнке. А вот об очередной свадьбе пара особо не задумывается.

– Ленка спасла меня, могу честно сказать, — заявил Борис в эфире программы «Сегодня вечером». — Я много раз говорил себе, что не нужны мне больше отношения, семья. А появилась она – и понял, что нужны. Я куда-то летел, падал, а Лена вовремя подставила свои руки, за что я очень благодарен.

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