Любовь всей жизни для Адриано Челентано

Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
Настойчивость актёра и одна очень неприятная, но в итоге счастливая случайность, дали Адриано реальный шанс завоевать непреступное сердце красавицы. Однажды прямо на съёмочной площадке Клаудия пролила воду на провода. Неловкий поступок привёл к короткому замыканию, после чего стеклянные плафоны стали лопаться, разбрасывая осколки стекла по всей площадке. Один такой осколок порезал лицо Адриано.
Молодой актрисе стало жутко стыдно за свою оплошность, а Челентано не стал упускать момент и пригласил её на свидание. Клаудии уже было некуда деваться, и она согласилась. Только вот и этого было мало – парочка поужинала вместе, а потом вновь разошлась, ведь девушка не согласилась поехать со своим кавалером на гастроли.
Но сдаваться Челентано не стал, он решил пригласить возлюбленную на концерт, где публично признался ей в любви. И только после этого Клаудия не устояла и «сдалась» своему принцу. Уже скоро они тайно поженились, скрывая свадьбу от назойливых журналистов.
С началом отношений актёрская и певческая карьера Клаудии ушли на второй план. Стоит заметить, сам Челентано её ни к чему не принуждал – она сама выбрала путь верной жены, которая готова помогать своему супругу во всём. Так она и стала заниматься домашними делами, а заодно и всеми карьерными вопросами Адриано. Он, в свою очередь, не забывал о любимой супруге и взял её во все четыре фильма, в которых наш герой выступал в качестве режиссёра.
Челентано оказался редким везунчиком, ведь его супруга вывела популярность актёра на новый уровень. Она умело запускала слухи в журналистскую среду и ловко манипулировала общественным мнением, чтобы привлечь как можно больше внимания к персоне своего супруга. Однажды она пустила небольшой слушок о том, что Челентано выплясывает в самом центре города. Так и было на самом деле, ведь там актёр репетировал сцену из новой картины. Посмотреть на танец знаменитого актёра съехалось столько желающих, что весь город встал в одну большую пробку.
Однажды Челентано и Мори вместе исполнили песню «Самая красивая пара в мире», которая в каком-то смысле определила их судьбу. Уже спустя два года после свадьбы у пары родилась дочка Розита, чуть позже – Розалинда и Джакомо.
Но со временем семейной идиллии стала угрожать Орнелла Мути, которая составила пару Челентано на съёмках легендарного фильма «Укрощение строптивого». Слухи о том, что Орнелла ушла от супруга ради нового возлюбленного, распространялись с небывалой скоростью. Все газеты мира ждали ответа от самого Челентано, а он ведь действительно был влюблён в свою напарницу по съёмочной площадке и заодно «самую красивую женщину в мире»…
Однако бросать свою супругу он не стал. Всё-таки двадцать лет брака и трое детей сделали Челентано крайне ответственным мужчиной, который не станет разрушать семью ради какой-то интрижки. Газетчики придумывали невообразимые слухи, порочащие честь актёра как главы семейства, но они так и остались неподтверждёнными домыслами. За свою скоротечную влюблённость в другую женщину Адриано Челентано извинился перед Клаудией и своими детьми. Пришлось переждать какое-то время, чтобы Мори смогла пережить обиду, но в итоге она собралась с силами и простила своего любимого супруга.
– Случайная измена — вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи — это как для механика техосмотр нового автомобиля, – мудро заметила Клаудия.
Пара уже успела отметить 50-летие совместной жизни, и останавливаться на этом они не собираются. Крепкие отношения Клаудии и Адриано стали примером красивой и сильной любви, которая смогла пережить половину века и показать всем, что настоящие отношения не боятся проверки временем.
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Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.
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