ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Любовь всей жизни для Адриано Челентано
Егор СТУКОВ   
11 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Адриано Челентано умел сыграть красивую любовь в кино, примеряя на себя образ настоящего мачо, за что его полюбили миллионы женщин со всего мира. А сам он в жизни был без ума от молодой и почти неизвестной актрисы Клаудии Мори, которая поначалу не хотела даже отвечать на все его попытки познакомиться поближе.

Любовь всей жизни для Адриано Челентано


Настойчивость актёра и одна очень неприятная, но в итоге счастливая случайность, дали Адриано реальный шанс завоевать непреступное сердце красавицы. Однажды прямо на съёмочной площадке Клаудия пролила воду на провода. Неловкий поступок привёл к короткому замыканию, после чего стеклянные плафоны стали лопаться, разбрасывая осколки стекла по всей площадке. Один такой осколок порезал лицо Адриано.

Молодой актрисе стало жутко стыдно за свою оплошность, а Челентано не стал упускать момент и пригласил её на свидание. Клаудии уже было некуда деваться, и она согласилась. Только вот и этого было мало – парочка поужинала вместе, а потом вновь разошлась, ведь девушка не согласилась поехать со своим кавалером на гастроли.

Но сдаваться Челентано не стал, он решил пригласить возлюбленную на концерт, где публично признался ей в любви. И только после этого Клаудия не устояла и «сдалась» своему принцу. Уже скоро они тайно поженились, скрывая свадьбу от назойливых журналистов.

С началом отношений актёрская и певческая карьера Клаудии ушли на второй план. Стоит заметить, сам Челентано её ни к чему не принуждал – она сама выбрала путь верной жены, которая готова помогать своему супругу во всём. Так она и стала заниматься домашними делами, а заодно и всеми карьерными вопросами Адриано. Он, в свою очередь, не забывал о любимой супруге и взял её во все четыре фильма, в которых наш герой выступал в качестве режиссёра.

Челентано оказался редким везунчиком, ведь его супруга вывела популярность актёра на новый уровень. Она умело запускала слухи в журналистскую среду и ловко манипулировала общественным мнением, чтобы привлечь как можно больше внимания к персоне своего супруга. Однажды она пустила небольшой слушок о том, что Челентано выплясывает в самом центре города. Так и было на самом деле, ведь там актёр репетировал сцену из новой картины. Посмотреть на танец знаменитого актёра съехалось столько желающих, что весь город встал в одну большую пробку.

Однажды Челентано и Мори вместе исполнили песню «Самая красивая пара в мире», которая в каком-то смысле определила их судьбу. Уже спустя два года после свадьбы у пары родилась дочка Розита, чуть позже – Розалинда и Джакомо.

Но со временем семейной идиллии стала угрожать Орнелла Мути, которая составила пару Челентано на съёмках легендарного фильма «Укрощение строптивого». Слухи о том, что Орнелла ушла от супруга ради нового возлюбленного, распространялись с небывалой скоростью. Все газеты мира ждали ответа от самого Челентано, а он ведь действительно был влюблён в свою напарницу по съёмочной площадке и заодно «самую красивую женщину в мире»…

Однако бросать свою супругу он не стал. Всё-таки двадцать лет брака и трое детей сделали Челентано крайне ответственным мужчиной, который не станет разрушать семью ради какой-то интрижки. Газетчики придумывали невообразимые слухи, порочащие честь актёра как главы семейства, но они так и остались неподтверждёнными домыслами. За свою скоротечную влюблённость в другую женщину Адриано Челентано извинился перед Клаудией и своими детьми. Пришлось переждать какое-то время, чтобы Мори смогла пережить обиду, но в итоге она собралась с силами и простила своего любимого супруга.

– Случайная измена — вовсе не повод для расставания. Она простительна. А для мужчины случайные связи — это как для механика техосмотр нового автомобиля, – мудро заметила Клаудия.

Пара уже успела отметить 50-летие совместной жизни, и останавливаться на этом они не собираются. Крепкие отношения Клаудии и Адриано стали примером красивой и сильной любви, которая смогла пережить половину века и показать всем, что настоящие отношения не боятся проверки временем.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 