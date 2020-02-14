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«Любовь есть!»: Дмитрий Маликов рассказал об отношениях в своей семье
|Егор СТУКОВ
|14 Февраля 2020 г.
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Недавно Дмитрий Маликов отметил важный юбилей – певцу исполнилось 50 лет! Поздравим его с прошедшим праздником и взглянем на семейную жизнь артиста, которой он, судя по всему, очень гордится.
Маликову действительно есть, чем похвастаться. Со своей супругой Еленой он вместе уже 28 лет, что можно считать очень даже достойным сроком. В 2000 году пара поставила подписи в ЗАГСе – сразу после рождения дочери Стефании. Не перечесть, сколько раз супруги признавались друг другу в любви, не скрывая это чувство от широкой публики.
– Любовь есть. Помимо любви есть определенное «совпадение разъемов», то есть, не каждый человек мог бы ужиться с моей женой, как и не каждая женщина смогла выдержать такого человека, как я, – мудро замечает Маликов.
Споры в семье, конечно же, бывают (куда без них!), но очень редко. При этом из любого конфликта супруги находят разумный выход, так что неприятности быстро улетучиваются.
К тому же семья Маликова периодически пополняется. Не так давно у Дмитрия и Елены родился сын Марк – в нынешнем январе мальчику исполнилось два года. В честь этого события семья устроила для малыша красивый праздник.
– Он уже все умеет и понимает. Только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года, – делился счастливый Маликов своими эмоциями с пользователями Сети.
Однако даже сам певец признаёт, что отец он довольно строгий. Его дочка Стефания, которой уже исполнилось 19 лет, добивается успехов без помощи знаменитых родителей. Да и финансы из своих родственников она не тянет – зарабатывает сама рекламой одежды в соцсетях. Но Маликов не оставляет дочку без полезных наставлений о взрослой жизни и необходимой мудрости.
– Многие девочки мечтают о принце, но все-таки хочется, чтобы дочь была разносторонне развитой, – признался однажды певец.
Дочка слушается своего отца и внимает его советам, ведь считает папу идеалом, к которому можно и нужно стремиться. А Маликов, в свою очередь, старается привить Стефании доброту к окружающим её людям.
– Папа постоянно говорит, как важно делать добро. Он считает, что нужно ездить в детские дома, чтобы не забывать, что у тебя все так хорошо, а где-то живут дети, у которых какие-то болезни или у них вовсе нет родителей, – рассказала девушка.
Кстати, Стефания не только ведёт личный блог, но и пошла по стопам отца – занимается музыкой. Хотя здесь уже сам родитель с нескрываемым скепсисом относится к увлечению Стефании – «творческого прорыва» он у дочери не заметил, одно лишь «желание потеть». А такое приводит только к «баловству», считает музыкант. Стефания же стоит на своём и заявляет, что музыка ей совсем не мешает.
Однако девушка всё ещё не знает, стоит ли отдавать всю жизнь музыке. Возможно, одного певца в семье уже достаточно. А может мы ещё успеем увидеть восходящую звезду, которая попытается затмить успехи своего легендарного отца?..
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