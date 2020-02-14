«Любовь есть!»: Дмитрий Маликов рассказал об отношениях в своей семье

Недавно Дмитрий Маликов отметил важный юбилей – певцу исполнилось 50 лет! Поздравим его с прошедшим праздником и взглянем на семейную жизнь артиста, которой он, судя по всему, очень гордится.

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Маликову действительно есть, чем похвастаться. Со своей супругой Еленой он вместе уже 28 лет, что можно считать очень даже достойным сроком. В 2000 году пара поставила подписи в ЗАГСе – сразу после рождения дочери Стефании. Не перечесть, сколько раз супруги признавались друг другу в любви, не скрывая это чувство от широкой публики.

– Любовь есть. Помимо любви есть определенное «совпадение разъемов», то есть, не каждый человек мог бы ужиться с моей женой, как и не каждая женщина смогла выдержать такого человека, как я, – мудро замечает Маликов.

Споры в семье, конечно же, бывают (куда без них!), но очень редко. При этом из любого конфликта супруги находят разумный выход, так что неприятности быстро улетучиваются.

К тому же семья Маликова периодически пополняется. Не так давно у Дмитрия и Елены родился сын Марк – в нынешнем январе мальчику исполнилось два года. В честь этого события семья устроила для малыша красивый праздник.

– Он уже все умеет и понимает. Только свечи задувать пока не научился. Это такое счастье, что он у меня есть! Уже целых два года, – делился счастливый Маликов своими эмоциями с пользователями Сети.

Однако даже сам певец признаёт, что отец он довольно строгий. Его дочка Стефания, которой уже исполнилось 19 лет, добивается успехов без помощи знаменитых родителей. Да и финансы из своих родственников она не тянет – зарабатывает сама рекламой одежды в соцсетях. Но Маликов не оставляет дочку без полезных наставлений о взрослой жизни и необходимой мудрости.

– Многие девочки мечтают о принце, но все-таки хочется, чтобы дочь была разносторонне развитой, – признался однажды певец.

Дочка слушается своего отца и внимает его советам, ведь считает папу идеалом, к которому можно и нужно стремиться. А Маликов, в свою очередь, старается привить Стефании доброту к окружающим её людям.

– Папа постоянно говорит, как важно делать добро. Он считает, что нужно ездить в детские дома, чтобы не забывать, что у тебя все так хорошо, а где-то живут дети, у которых какие-то болезни или у них вовсе нет родителей, – рассказала девушка.

Кстати, Стефания не только ведёт личный блог, но и пошла по стопам отца – занимается музыкой. Хотя здесь уже сам родитель с нескрываемым скепсисом относится к увлечению Стефании – «творческого прорыва» он у дочери не заметил, одно лишь «желание потеть». А такое приводит только к «баловству», считает музыкант. Стефания же стоит на своём и заявляет, что музыка ей совсем не мешает.

Однако девушка всё ещё не знает, стоит ли отдавать всю жизнь музыке. Возможно, одного певца в семье уже достаточно. А может мы ещё успеем увидеть восходящую звезду, которая попытается затмить успехи своего легендарного отца?..

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