Любимыми юмористами россиян стали Михаил Задорнов и Евгений Петросян

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ВЦИОМ накануне Всемирного Дня смеха 1 апреля. При этом 21% опрошенных признались, что больше любят выступления Михаила Задорнова, а 20% респондентов отдали свой голос за Евгения Петросяна.





Также в тройку лидеров общественного мнения вошел Михаил Жванецкий, но с гораздо более скромной цифрой - за него проголосовали лишь 9% россиян.



Кроме того, исследователи выяснили, что в общей сложности 59% наших сограждан любят посмеяться над юмористическими передачами. Причем 6% смотрят их ежедневно, 25% - несколько раз в неделю, а 22% - несколько раз в месяц.

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