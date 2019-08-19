Листинг Tkeycoin состоится на международной бирже BitForex

Компания TKEY DMCC, разработчик проекта Tkeycoin, официально заявила о листинге криптовалюты на международной бирже Bitforex. В августе состоялся запуск заключительного раунда IPEO, что позволяет пулу инвесторов сделать выгодные вложения средств в перспективный блокчейн-проект.

Биржа Bitforex уже подтвердила информацию на собственном сайте, при этом назвав точную дату начала торгов – 3 сентября 2019 года. Стартовый курс TKEY – $1, а TKEY/BTC и TKEY/ETH – две торговые пары, в которых криптовалюта будет доступна для обменных операций.

Сейчас на рынке криптовалюта Tkeycoin чувствует себя крайне уверенно. Как отмечают эксперты, ранее достигнутые TKEY DMCC международные соглашения, апрельская презентация на государственном уровне решений Tkeycoin и успешный запуск ряда продуктов способствуют этому. Кроме того, криптовалюта станет еще более популярной в мире, а проект сильнее укрепит свои позиции в странах Америки, Европы и Азии благодаря взаимодействию с биржей Bitforex. В росте Tkeycoin после IPEO не сомневается ни один аналитик: мнение специалистов расходится только в конкретных цифрах прогнозов и уровне оптимизма.

До конца августа для инвесторов действуют максимально выгодные условия покупки Tkeycoin: цена $1 и 30% от суммы покупки бесплатно в качестве бонуса на IPEO.

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