Лидия Федосеева-Шукшина вылечила ноги диетой

В последнее время 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина много болела, и у неё даже отказывали ноги. О состоянии звезды ходило много слухов, особенно после госпитализации, когда многие подумали, что её парализовало. Однако муж актрисы Бари Алибасов тогда заявил журналистам, что супруга чувствует себя хорошо, хоть и был небольшой гипертонический криз.

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Теперь Федосеева-Шукшина и сама объяснила причины своего недомогания. Она посетила программу “Пусть говорят”, где рассказала, что долгое время старалась не замечать проблем со здоровьем и запустила некоторые заболевания. Постоянные стрессы из-за скандалов в семье привели к сердечной недостаточности и периодически беспокоила аритмия. Кроме того, у неё была проблема с ногами, из-за чего стало тяжело ходить.



Совсем недавно прогремела история, связанная с бывшей возлюбленной сына Марии Шукшиной. Фрейя Зильбер долгое время пыталась наладить отношения с семейством, но её никто не хотел слушать. В итоге она сделала ДНК-тест и потребовала с отца ребёнка алименты. Конечно же, всё это отразилось на здоровье 80-летней Лидии Николаевны. Однако благодаря своей поездке в Испанию она смогла решить эту проблему. Испанские врачи посоветовали ей обратиться к известному травматологу, который дал необычные, но действенные советы. Звезде пришлось отказаться от молока, хлеба и помидоров. Также ей нужно было больше гулять на свежем воздухе.



После такой диеты Федосеева-Шукшина действительно почувствовала себя гораздо лучше. К тому же Лидия Николаевна стала чаще улыбаться, что сразу же заметили окружающие. Хотя поклонники артистки уверены, что дело не только в специальной диете, но и в счастливом замужестве. Недавно она официально оформила брак с Бари Алибасовым. Женщина поделилась с журналистами, что очень любит своего супруга, особенно за то, что он умеет её слушать. Ведь для каждого человека важно, чтобы его услышали, верно?

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