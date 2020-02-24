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Лидия Федосеева-Шукшина требует деньги с руководителя фонда имени её мужа
Анастасия ШИЛОВА   
24 Февраля 2020 г.
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В семье Шукшиных снова скандал. На этот раз финансовый директор фонда Василия Шукшина Николай Кузнецов подал судебный иск для взыскания с Федосеевой-Шукшиной 2 миллионов рублей моральной компенсации.

Лидия Федосеева-Шукшина требует деньги с руководителя фонда имени её мужа


Эта некрасивая история началась в прошлом году, когда в одном из интервью Лидия Николаевна назвала Кузнецова мошенником. Она обвинила его в подделке отчётов и незаконном присвоении денег фонда, которые должны были пойти на ремонт здания и закупку необходимого оборудования.

Николай посчитал такие заявления несправедливыми и обратился в суд. Причём в качестве ответчика, кроме Шукшиной-старшей, указал и её младшую дочь Ольгу.

Интересы Лидии Николаевны представляла адвокат Юлия Вербицкая. По её словам, на заседании Кузнецов вёл себя вызывающе и даже позволял себе оскорбления в её адрес, но дело он всё-таки проиграл. Теперь Вербицкая готовит ответный иск для взыскания судебных затрат и компенсации морального ущерба в сумме около двух миллионов рублей.

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