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Лидия Федосеева-Шукшина требует деньги с руководителя фонда имени её мужа
|Анастасия ШИЛОВА
|24 Февраля 2020 г.
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В семье Шукшиных снова скандал. На этот раз финансовый директор фонда Василия Шукшина Николай Кузнецов подал судебный иск для взыскания с Федосеевой-Шукшиной 2 миллионов рублей моральной компенсации.
Эта некрасивая история началась в прошлом году, когда в одном из интервью Лидия Николаевна назвала Кузнецова мошенником. Она обвинила его в подделке отчётов и незаконном присвоении денег фонда, которые должны были пойти на ремонт здания и закупку необходимого оборудования.
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