Личный праздник для каждого из нас: стоит ли ругать Виторгана за «День тишины»?

Наряду со множеством шокирующих глупостей в День Победы в Сети появилось довольно неоднозначное высказывание актёра Максима Виторгана. По его словам, нам лучше отказаться от торжества и гуляний в этот многозначительный день и заменить громкие празднества на «День тишины». Многие люди, включая журналиста Владимира Соловьева и певца Льва Лещенко, уже успели отреагировать на его высказывание, и далеко не всем оно пришлось по душе.
Виторган, если верить его словам, ничего плохого сказать не хотел. Да это и видно при внимательном прочтении комментария актёра, который он оставил на своей странице в инстаграме. По его мнению, «День Победы для тех, кто эту победу одержал». Нам же остаётся помнить «всю правду», пусть даже «самую горькую и нелицеприятную». В то же время, считает Виторган, от этого «детского утренника с плясками и танчиками» лучше отказаться.
В своём следующем посте актёр раскритиковал журналистов, которые позабирали в свои заголовки самую неоднозначную часть его мнения, вырвав её из контекста: «Нам праздновать нечего». Всё-таки актёр не хотел сказать, что «День Победы – совсем не праздник». Виторган заявил, что его фраза касалась «нас сегодняшних (после-послевоенных)», не имеющих непосредственных связей с военным временем.
Впрочем, на артиста уже успели ополчиться многие жители Сети и даже громкие медийные личности. Так, против Виторгана выступил телеведущий Владимир Соловьёв. Он обвинил актёра в том, что тот пытается навязать своё мнение окружающим, заодно порушив его примеры.
Так, Виторган предложил заменить День победы на «День тишины», который больше напоминает израильский день жертв холокоста. «Когда вся страна буквально замирает. Останавливаются машины и люди на улицах. Останавливаются и вспоминают, и думают», – предложил артист.
Соловьёв парировал и заявил, что еврейский народ многие свои победы отмечает очень бурно, да и «никого не спрашивает, как надо отмечать». В то же время журналист не удивился такому высказыванию Виторгана на 9 мая, ведь в эти дни у нас «начинает крутить либералов».
Немного более сдержанно высказался кинорежиссер Карен Шахназаров. Для него этот праздник «останется навсегда», как и для его детей. Кинематографист считает, что без самого Дня Победы нет даже истории, «нет нашего общего прошлого». Так что вряд ли Виторгана поддержат многие наши соотечественники, заключил Шахназаров.
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Но такие люди нашлись даже среди знаменитостей. К примеру, певец Лев Лещенко. Не сказать, что он вступился за мнение Виторгана, но артист ясно дал понять: каждый думает так, как он хочет.
Лещенко заметил, что люди по-разному относятся ко Дню Победы. Кто-то смиренно слушает его грустные песни о прошлом, другие – радуются и танцуют. Регулировать эмоции людей, считает артист, невозможно. Так что пусть каждый справляет этот день так, как ему хочется.
Неоднозначное высказывание Виторгана вызвало бурю эмоций у многих людей, но давайте всё-таки рассуждать здраво, без лишних чувств. Праздник – дело очень личное. Здесь хочется согласиться с Лещенко, ведь каждый человек действительно празднует по-своему. Кто-то захочет кричать на весь мир, другие даже слова не скажут – но разве правильно обвинять людей в том, что они «неправильно празднуют былые победы»?
Да и Виторган не предложил ничего запрещённого и жестокого, при этом заметив, что память о прошлом должна вечно храниться внутри нас. Он лишь захотел немного «умерить пыл» празднества. Совсем не обязательно придерживаться его позиции, но обвинять его из-за несовпадения интересов точно не стоит. У каждого из нас свой праздник, свои воспоминания и желания, которыми мы, как и актёр Максим Виторган, имеем право поделиться с окружающими людьми.
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