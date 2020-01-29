Личные трагедии Юрия Лопарева

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Юрий Лопарев редко рассказывает о своей личной жизни, и на то есть веские причины. Семейная тема для актёра крайне болезненная, ведь ему пришлось пережить смерти самых дорогих и близких людей – жены и собственного сына.
Но недавно в ходе передачи «Прямой эфир» 67-летний Юрий Лопарев всё-таки решил раскрыть страшные события из своей жизни. Его первая жена Моника тяжело болела.
– У нее что-то было с почками, пиелонефрит или что-то такое. Она лечилась, много таблеток принимала. Ночью умерла. Я вызвал скорую помощь, полицию, что еще делать, если человек умер на дому, – с болью рассказал актёр об ужасном событии 2008 года.
В результате Юрий остался один со своим сыном Сергеем. Но и здесь его ждала очередная беда – сын стал употреблять наркотики. Долгие 10 лет он не мог избавиться от пристрастия к запрещённым веществам, даже лечение никак не помогало. Только церковь, как признался Юрий, спасла его сына от зависимости.
– Когда он бросил наркоманию, я был самым счастливым человеком, – заявил актёр.
К сожалению, зависимость не прошла бесследно. В 2013 году врачи выявили у Сергея серьёзное заболевание.
– Ему делали химию, у него шишка была под мышкой. Делали химию, шишка уходила. А так как он наркоманил в свое время, то у него был гепатит тяжелой формы, – поведал артист.
Юрий Дмитриевич не мог сдерживать слёз, рассказывая об этих событиях. На фоне лечения у его сына начала отказывать печень, а из-за антибиотиков вновь росла шишка. Сергею была необходима операция, но врачи отказались её делать – по их мнению, тут уже ничем нельзя было помочь.
Тогда актёр забрал сына домой, где тот начал стремительно худеть. Порой Юрий уезжал на съёмки, и однажды, когда ему вновь пришлось отлучиться, Сергей умер. Четыре месяца его организм боролся с болезнью, но 24 декабря 2013 года его не стало.
Прошло время, Лопарев влюбился в молодую девушку Ирину, а несколько лет назад она родила актёру сына. А в итоге оказалось, что Юрий не приходится отцом этому ребёнку. Девушка стала утверждать, что она просто воспользовалась процедурой ЭКО. По признанию Ирины, ей пришлось пойти на это, ведь она не могла забеременеть сама. Всё дело в бывшем муже, который однажды избил девушку до полусмерти, когда та была беременной. В итоге Ирина чудом осталась жива, но ребёнка тогда спасти не удалось.
Юрий своей супруге не верил, даже детектива нанимал, чтобы тот расследовал этот непростой случай. В итоге эта история стала главной темой одного из выпусков передачи «На самом деле», после которого новая семья актёра распалась.
Как часто бывает в подобных ситуациях, найти правых и виноватых крайне непросто. Ирина утверждает, что Юрий порой поднимал на неё руку, когда был пьян. Актёр, в свою очередь, всё ещё не верит словам бывшей возлюбленной о сыне. Возможно, мы ещё дождёмся продолжения этой истории, которое наконец-то расставит всё по своим местам.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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