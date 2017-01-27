Льготы ветеранам труда: не всем поровну

Ветераны труда имеют право на социальные льготы. Эти льготы в каждом регионе – разные. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) разбирался, в чём разница.

Положения о присвоении звания "Ветеран труда" и льготы ветеранам труда регулярно пересматриваются

Во времена СССР медаль «Ветеран труда» давала обладателю скорее моральное удовлетворение. С 2002 года ситуация изменилась, и таким ветеранам стали оказывать меры социальной поддержки. Получить льготы имеют право следующие пенсионеры:

Обладатели медали, ордена или почётного звания. Причём, абсолютно неважно, были они получены в эпоху СССР или в наше время. Граждане, работающие на благо Родины в период Великой Отечественной войны в несовершеннолетнем возрасте и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Граждане, которые заработали трудовой стаж за выслугу лет или ушли на пенсию по старости. Но важно помнить, что стаж также имеет значение: для женщин опять же – 35 лет, для мужчин – 40.

В 2005 году была проведена очередная пенсионная реформа. Ссылаясь на временные трудности, правительство разделило льготы на федеральные и региональные. Из федерального бюджета стали получать выплаты следующие пенсионеры:

ветераны войны;

блокадники;

Герои СССР;

Герои Труда;

инвалиды и т.д.

Региональные льготы получают такие ветераны, как:

ветераны труда;

жертвы политических репрессий;

труженики тыла.

Как стать ветераном труда

Право на ветеранское звание надо доказать

Для подачи заявления на звание «Ветеран труд» потребуются как копии, так и подлинники всех официальных бумаг. Официальный ответ в течение 30 дней претенденту высылается, как правило, по почте. Для оформления звания нужны следующие документы:

заявление на специальном бланке;

паспорт (копия, заверенная нотариально);

удостоверение – приложение к награде;

справка с места постоянной работы или из Пенсионного фонда;

трудовая книжка;

две фотографии 3×4;

пенсионное удостоверение (для пенсионера).

На сайте «Мои года» опубликован перечнь наград для получения звания ветерана труда, который включает:

Получить звание ветерана труда и соответствующие федеральные и региональные льготы могут обладатели государственных и ведомственных наград



Федеральные льготы ветеранам труда

Какие федеральные льготы положены ветеранам труда? В законодательстве РФ закреплены следующие льготы (ФЗ «О ветеранах», статья 22):

Компенсация коммунальных услуг в размере 50%. В рамках этой льготы каждому ветерану труда возвращается половина оплаты за водоснабжение, газоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора, эксплуатацию радио и коллективной телеантенны, отопление. А тем ветеранам, которые живут в домах без отопления – в первоочередном порядке возвращается половина оплаты за топливо. Важно помнить, что компенсация происходит лишь за ту сумму, которая не превышает норм потребления услуг. Компенсация оплаты за жильё в размере 50%. Ветеранам труда положена 50-процентная скидка в оплате занимаемой общей площади жилых помещений, в пределах социальной нормы. Если же такой пенсионер живёт в коммунальной квартире, ему начисляется 50-процентная скидка в оплате занимаемой жилой площади. Льгота распространяется на государственные и муниципальные жилищные фонды, а также на приватизированное жилье. Проезд в городском транспорте. Каждый такой пенсионер имеет право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта в любом городе России, независимо от прописки. А тем, кто живёт в сельской местности, льгота предоставляется также на автомобильный транспорт пригородного и междугороднего сообщения. На такси это право не распространяется. Скидка на билеты железнодорожного и водного транспорта. В период с середины сентября по середину мая ветерану труда положена 50% скидка на покупку железнодорожных билетов пригородного сообщения. Это правило актуально и для водного транспорта. Медицинское обслуживание. Каждый ветеран труда может воспользоваться бесплатным обслуживанием в городских муниципальных поликлиниках. В государственных медицинских учреждениях по месту жительства ветеран труда имеет право на безвозмездное протезирование зубов. Тут есть две оговорки. Во-первых, льгота распространяется лишь на услугу, а вот за материалы придётся заплатить. Во-вторых, льгота не распространяется на зубные протезы из металлокерамики и драгметаллов.

Региональные льготы ветеранам труда

Список региональных льгот ветеранам труда каждый субъект РФ определяет самостоятельно, исходя из бюджетных возможностей. В связи с этим в разных регионах ветеранам полагается разный пакет льгот. В последнее время, ссылаясь на экономические трудности, власти некоторых регионов существенно сокращают этот список.

К примеру, в Татарстане решили ввести ограничение: ветераны труда, которые получают доход более 20 тысяч рублей в месяц, уже не смогут рассчитывать на некоторые льготы.

«Люди, получившие звание ветерана труда с 1 января 2016 года и имеющие доход свыше 20 тысяч рублей, теперь не смогут пользоваться рядом льгот. Это 50-процентная субсидия-льгота на оплату ЖКУ в пределах социальной нормы, субсидия по оплате абонентской линии за телефон, ЕДВ на проезд, а также бесплатное слухо- и зубопротезирование. Они будут получать ежемесячно 280 рублей, как пенсионеры», – комментирует Наталья Бутаева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан.

Если в одних регионах урезают расходы на пенсионеров, то в других всё же стараются их немного поддержать. К примеру, в Ростовской области снизили возрастную планку для получения звания «Ветеран труда» на пять лет. Конечно, не все так безоблачно. Здесь же отменили бесплатный проезд, заменив его ежемесячной выплатой в размере 332 рублей.

В Самарской области список льгот для ветеранов труда совсем короткий:

Субсидии на оплату ЖКХ, перечисляемые в счёт суммы за часть жилого помещения. Объём этих выплат зависит от условий, в которых проживает ветеран: в Тольятти для одинокого гражданина сумма составляет около 200 рублей, в Самаре – 110 рублей.

Ежемесячно ветеранам труда начисляют дополнительные денежные суммы. Назначаются такие льготы работающим ветеранам труда в 2016 году, приблизившимся к стандартному, установленному законодательством пенсионному возрасту. В среднем сумма равна 500 рублям. А вот тем, кто вышел на пенсию досрочно, такая надбавка уже не предусмотрена.

В регионах Дальнего Востока льгот у ветеранов труда чуть больше. Так, в Хабаровском крае ветеранам полагается:

компенсация приобретения проездного (в размере 100 рублей);

внеочередное предоставление услуг медучреждениями (только при необходимости);

возможность бесплатного проезда в пригородном транспорте;

компенсация расходов на телефонную связь (50% от общей суммы);

раз в 2 года предоставляется возможность бесплатного получения путёвки в санаторий.

В Иркутской области региональное правительство решило продлить обеспечение ветеранов труда путёвками на санаторно-курортное лечение до 2018 года. Путёвка предоставляется однократно в течение года в порядке очередности, исходя из времени постановки ветерана на учёт и медицинских показаний. Кроме того, программа социальной помощи данной категории пенсионеров включает в себя:

50% скидку на приобретение лекарственных препаратов (только по назначению);

внеочередной приём в поликлиниках;

возможность бесплатного проезда на внутрирайонных, внутриобластных маршрутах.

Каждый регион – как маленькая страна. Поэтому у каждого субъекта Федерации своя льготная программа. Важно помнить, что каждый пенсионер, получивший звание ветерана труда, имеет право как на федерльные, так и на региональные льготы. Более полную информацию по всем льготам можно получить в отделении социальной защиты.

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