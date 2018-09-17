Лев Лещенко поведал о своих женщинах

Не все знают, но у знаменитого певца Льва Лещенко нынешний брак - второй. Первый же был, мягко говоря неудачным. Алла Абдалова стала первой женой артиста и вместе они прожили целых 10 лет, но за это время много раз расходились и снова сходились. Они не были счастливы, но все равно хотели сохранить брак и делали для этого все возможное. И вот неожиданно, во время очередных гастролей в Сочи, артист встретился с Ириной. Он сразу понял, что это очень чуткая и умная женщина и решил окончательно развестись с Аллой. Нескольких дней, проведенных в Сочи хватило влюблённым, чтобы навсегда прикипеть друг к другу.

По приезду домой, Лещенко сразу из аэропорта направился к супруге, чтобы сообщить о своем решении. Однако за время его отсутствия злые языки уже нашептали Алле о его приключениях. Только открыв дверь, она сразу же молча выставила чемоданы с вещами артиста и сказав “Прощай” закрыла двери навсегда.

С Ириной Багудиной артист вместе уже 40 лет. У них нет детей, но несмотря на это они счастливы вместе и не жалеют о своем решении. Как и раньше, 76-летний Лев Валерьянович спешит домой с гастролей, чтобы быстрее встретиться с любимой женой. И все это время он благодарит Бога за такую женщину.

Нужно ли сохранять отношения, в которых супруги не чувствуют себя счастливыми. Каждый человек хочет, чтобы в его доме было тепло и уютно, а рядом был любимый человек. Можно продолжать жить под одной крышей, но без любви, дом рано или поздно перестанет радовать. Не всегда удается сразу найти свою половинку. Главное вовремя понять, что лучше разойтись и не мучить друг друга. Возможно новые отношения принесут обоим долгожданное счастье, как и в случае со Львом Лещенко. Пусть же у счастливых супругов и дальше всё будет так же гладко.

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