Леонид Агутин «отметился» татуировкой под Новый год

Спонтанные предновогодние решения – с таким хоть раз в своей жизни сталкивался каждый. Вот хочется что-то поменять в жизни, пользуясь столь красивой датой! Вот и Леонид Агутин поддался предпраздничному безумию и, к удивлению фанатов, сделал себе татуировку в виде надписи «Liberamento».

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Как оказалось, набить тату артисту посоветовала его дочь. Она и сама сделала себе такую же татуировку, но с другим шрифтом.

Кстати, «liberamento» можно перевести на русский как «откровенно», а в музыке этот термин означает «играть свободно». Теперь, как заявил сам Агутин, у него с дочкой есть «общая отметина».

Пользователи Инстаграма затею звезды одобрили, хотя и заметили, что татуировка у дочери музыканта получилась намного удачнее.

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