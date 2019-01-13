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Лечим горло... шоколадкой
|По инф. rosbalt.ru
|13 Января 2019 г.
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Горький шоколад помогает избавиться от кашля и в целом является лучшим средством от простуды. К такому выводу пришли ученые Университета Халла после проведения ряда исследований.
По мнению ученых, шоколад быстрее обволакивает слизистую оболочку горла и снижает раздражение. Также в какао содержится теобромин, который избавляет от потребности организма в слюне.
Ученые ссылаются на результаты эксперимента: 160 добровольцев с признаками простуды вызвались употреблять горький шоколад в качестве «лекарства». Через пару дней пациенты заявили, что ощутили облегчение, которого не наблюдалось при приеме препаратов.
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