Лечим горло... шоколадкой

Горький шоколад помогает избавиться от кашля и в целом является лучшим средством от простуды. К такому выводу пришли ученые Университета Халла после проведения ряда исследований.

По мнению ученых, шоколад быстрее обволакивает слизистую оболочку горла и снижает раздражение. Также в какао содержится теобромин, который избавляет от потребности организма в слюне.

Ученые ссылаются на результаты эксперимента: 160 добровольцев с признаками простуды вызвались употреблять горький шоколад в качестве «лекарства». Через пару дней пациенты заявили, что ощутили облегчение, которого не наблюдалось при приеме препаратов.

По инф. rosbalt.ru

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