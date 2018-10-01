Лайма Вайкуле жалеет, что не смогла родить ребенка

Всем известная певица Лайма Вайкуле более 40 лет проживает вместе с Андреем Латковским — её продюсером. Однако детей у них нет. Певица призналась, что очень страдает по этому поводу и понимает, почему это произошло.

Дело в том, что в молодости она не была такой хорошей девочкой, как сейчас и увлекалась не только алкоголем, но и наркотиками. Попробовав эти пагубные вещи, она вскоре отказалась от них, но последствий совершенных абортов избежать не удалось. Лайма делала аборты дважды, в очень молодом возрасте, что и привело к бесплодию. Всю свою жизнь она мечтала о малыше, даже прибегнув к искусственному оплодотворению в 56 лет. Забеременеть ей удалось, но произошёл выкидыш. По мнению медиков, существует какая-то, до конца не изученная связь между ранними абортами и раком груди, так как это происходит в большинстве случаев. Лаймы Вайкуле это тоже коснулось, и ей был поставлен страшный диагноз.

На протяжении какого-то времени Лайма очень хотела усыновить малыша, но по каким-то причинам её духовник не разрешил ей это сделать. Хотя, если бы она по-настоящему для себя решила усыновить ребёнка, то скорее всего чужое мнение не играло бы существенной роли. Возможно, тогда бы она хоть немного нашла покой, воспитывая брошенного кем-то малыша. Артистка на протяжении всей жизни жалеет о своём поступке и хотела бы многое изменить, но увы это уже невозможно. Сейчас она часто намекает своим поклонникам, оставляя посты в Инстаграм, что нужно думать о будущем и не совершать подобных поступков.

Многие совершают глупости по молодости, не зная, или не желая знать о том, какие их ждут последствия.

Очень жаль, что певице не удалось познать радость материнства. Но что сделано, то сделано — былого не вернуть. Наверное, лучше Лайме принять ситуацию такой как она есть и успокоиться. Горестными переживаниями ситуацию не изменить. Пожелаем же певице мира в душе и новых песен на радость поклонникам. Не так ли?

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