Лайма Вайкуле высказала своё мнение о суррогатном материнстве

Лайме Вайкуле скоро исполнится 65 лет. По этому случаю певица показала шоумену Андрею Малахову свой особняк в Юрмале. Как и подобает гостю, телеведущий пришёл с подарком — мандариновым деревом в горшке.

Побеседовав с Лаймой в дружеской обстановке, шоумен узнал, что Алла Пугачева вместе с семьёй летом планирует приехать в Юрмалу. Лайма Станиславовна и Алла Борисовна много общаются и планируют хорошо отдохнуть вместе. В разговоре Малахов восхитился решением Пугачевой обзавестись детьми в довольно-таки солидном возрасте. Лайма ответила, что рада за свою подругу, но лично для неё самой такой вариант недопустим. Она считает, что новая жизнь не должна появляться искусственным путём, и если судьба не подарила детей, то прибегать к услугам суррогатной матери уже не имеет смысла. У всех своя судьба и все события, происходящие с человеком для чего-то нужны, подчеркнула певица. Даже свою онкологию она считает не случайной - это было нужно, чтобы снова научиться радоваться жизни и замечать прекрасное.Малахов также поинтересовался, правда ли, что Вайкуле завещала своё имущество гражданскому мужу. Лайма данный слух не подтвердила, но заметила, что это хороший вариант избавить супруга от ненужного дележа имущества после её смерти.Пара вместе уже 40 лет и за это время они научились доверять друг другу. Андрей был рядом, когда Вайкуле боролась с раком, он поддерживал её, за что певица ему очень благодарна. Когда ещё было неизвестно, смогут ли врачи помочь справиться с болезнью, супруг успокаивал Лайму и говорил: ”Мы с тобой разгонимся и въедем в стену на машине”. Таким образом он полностью заслужил доверие своей возлюбленной.

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