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Лайма Вайкуле похвасталась роскошным особняком в Юрмале
Ульяна АНТОНОВА   
02 Апреля 2019 г.
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65-летняя певица показала Андрею Малахову, а заодно и всем телезрителям, свой дом в центре Юрмалы. Двухэтажный белоснежный особняк площадью 400 квадратных метров Вайкуле обставила по собственному вкусу, и очень любит свое уютное "гнездышко".

Лайма Вайкуле похвасталась роскошным особняком в Юрмале

Певица призналась, что дом пытались у нее выкупить, но она решительно отвергла все попытки, назначив за недвижимость совершенно заоблачную сумму. А все потому, что свое жилище Лайма Станиславовна полностью обустроила под собственные нужды, сделав дом необыкновенно уютным и удобным для проживания. К тому же с ним связано немало приятных воспоминаний, в том числе здесь снималось несколько клипов певицы.

Двухэтажный особняк площадью 400 квадратных метров Вайкуле обставила по собственному вкусу

Интерьер дома оформлен в светлых тонах, а в качестве ярких акцентов использованы предметы интерьера преимущественно синего и желтого цветов. Главное украшение дома - стеклянный камин, также в особняке есть необычная лестница из стекла и металла. А в специально построенном помещении во дворе расположены душ, сауна, бассейн и небольшой тренажерный зал.

В специально построенном помещении расположены душ, сауна, бассейн и небольшой тренажерный зал

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