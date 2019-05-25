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Ларису Долину наградили "за вклад в развитие культуры и искусства России"
Ульяна АНТОНОВА   
25 Мая 2019 г.
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63-летняя певица и актриса удостоена высочайшей государственной награды «За вклад в развитие культуры и искусства России» - Ордена Дружбы. Награду Ларисе Долиной вручил президент РФ Владимир Путин.

Ларису Долину наградили "за вклад в развитие культуры и искусства России"

Церемония награждения состоялась 23 мая в Екатерининском зале Кремля, где глава государства вручал государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.

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От всей души поздравляем Зав. кафедрой эстрадного и джазового пения, Народную артистку России Долину Ларису Александровну с вручением высокой государственной награды "За вклад в развитие культуры и искусства России"- Ордена Дружбы! #ЛарисаДолина #мгик #государственнаянаграда #Путин #орден #кремль #россия #москва #награда #президент #награда #награждение #вручение #вокал #музыка #эстрадноджазовыйвокал #джаз #mgiksingteam #LarisaDolina #pop #jazz #sing #singer #mgik #music #live

Публикация от mgik_sing_team (@mgik_sing_team)

- Культура – это важнейшая составляющая государства и общества, и я счастлива, что являюсь её маленькой частицей. Я благодарю вас за такую высокую оценку моего скромного труда. И хочу сказать, что я всегда буду делать всё для того, чтобы развивать культуру в стране и служить своей любимой стране верой и правдой, - сказала Лариса Долина сразу после вручения ей Ордена Дружбы.

Кроме известной певицы, в этот день награды получили более 30 представителей различных сфер: лётчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте Кремля.

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