Ларису Долину наградили "за вклад в развитие культуры и искусства России"

63-летняя певица и актриса удостоена высочайшей государственной награды «За вклад в развитие культуры и искусства России» - Ордена Дружбы. Награду Ларисе Долиной вручил президент РФ Владимир Путин.

Церемония награждения состоялась 23 мая в Екатерининском зале Кремля, где глава государства вручал государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.

- Культура – это важнейшая составляющая государства и общества, и я счастлива, что являюсь её маленькой частицей. Я благодарю вас за такую высокую оценку моего скромного труда. И хочу сказать, что я всегда буду делать всё для того, чтобы развивать культуру в стране и служить своей любимой стране верой и правдой, - сказала Лариса Долина сразу после вручения ей Ордена Дружбы.



Кроме известной певицы, в этот день награды получили более 30 представителей различных сфер: лётчики-космонавты, деятели науки, культуры и спорта, работники промышленности и сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте Кремля.

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