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Лариса Вербицкая предостерегает от необдуманного моржевания
Анастасия ШИЛОВА   
13 Января 2019 г.
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Как известно, на Крещение принято окунаться в проруби. Многие сделали этот обычай своей традицией и замечают, что такое купание добавляет сил и оберегает от болезней на целый год. Однако 59-летняя Лариса Вербицкая имеет своё мнение на этот счёт и старается отговорить своих поклонников от такого экстрима. По её словам, это может наоборот отрицательно повлиять на здоровье. Она отметила, что учёные пришли к выводу будто моржевание ослабляет иммунитет и даже может привести к появлению опухолей. Те, кто постоянно обливается холодной водой, ещё более подвержены подобным болезням. К тому же это также отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Лариса Вербицкая предостерегает от необдуманного моржевания

Своё предостережение Вербицкая опубликовала в Инстаграме. Нашлись те, кто с благодарностью отнёсся к её словам, но большая часть подписчиков была не согласна. В качестве аргументов люди приводили примеры из жизни и делились историческими данными, говорящими о том, что ещё в древности люди старались закаливать себя холодной водой. Были и такие, кто заметил, что самое главное это окунуться в прорубь с чистыми мыслями, тогда это точно принесёт пользу. Также ведущую обвинили в противоречивости. Ведь ранее Вербицкая принимала участие в программе, где положительно отзывалась о закаливании в ванне со льдом. После той программы у всех осталось впечатление как будто она уже долгое время занимается подобными процедурами, а оказалось что это не так.

Как бы там ни было, ведущая всегда щепетильно относилась к своему здоровью и внешности. По предварительным данным косметологов, на различные процедуры омоложения у Вербицкой ушло около миллиона рублей. Окунаться в прорубь или нет, это конечно же личное решение каждого. В любом случае нужно придерживаться рекомендаций специалистов и не переусердствовать с холодной водой. А что вы думаете о Крещенских купаниях?

Как известно, на Крещение принято окунаться в проруби

Кстати, по теме: для москвичей готовят крещенские купальни.

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