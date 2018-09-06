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Лариса Гузеева наконец-то женила своего сына!
Анастасия Шилова   
06 Сентября 2018 г.
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На днях у Ларисы Гузеевой произошло радостное событие. Дело в том, что 1 сентября ее сын оформил официальный брак со своей девушкой. 59-летняя свекровь выложила фотографии со свадьбы сына на своей странице в Инстаграм. Кадры с невесткой она подписала самыми теплыми словами заявляя, что она очень мудрая и хорошая девушка.

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Со своей избранницей Георгий проживает уже не один год как настоящая семья, но только сейчас они решили связать себя узами брака. Лариса Гузеева давно называет своего сына женатым и с нетерпением ждет внуков. Она ещё вначале уговаривала Георгия переехать к возлюбленной и теперь называет ее дочкой, считая это ценным “прибавлением в их семье”.

Фотографиям поставили лайк уже больше 70 тысяч человек. И хотя телеведущая отключила возможность комментировать некоторые кадры, по всему видно, что девушка Анна пришлась всем по душе. Свадьбу сыграли в Грузии, на родине отца Георгия. Несмотря на то, что на празднике были только самые близкие, свадьба прошла на ура. Торжество проходило на открытом воздухе и гости весело проводили время.

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У нее есть еще дочь Ольга, от третьего брака. Она пошла в мать не только внешностью, но и сложным характером. Всем известно, что Лариса Гузеева способна резко высказаться там, где считает нужным. Многие думают, что ее только что окончившая школу дочь даже может переплюнуть свою маму в шоу-бизнесе. Например, этим летом Ольга решила показать своим подписчикам солнечные ожоги, полученные на пляже. На фото она закрыла все пикантные места только смайликами, вызвав тем самым бурю негодования фанатов, прочитавших девушку невоспитанной. И это не первый случай ее отказа соблюдать правила хорошего тона.

Лариса Гузеева любит своих детей и часто с гордостью выкладывает их фото в интернет. В любом случае дети всегда будут самыми лучшими для своих родителей. Не так ли?

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