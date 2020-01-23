Лариса Долина удивила поклонников стройной фигурой

Певица Лариса Долина в последнее время довольно редко выходит в свет, но несколько дней назад она выступила на дне рождения своей давней подруги Хиблы Герзмавы. Долина исполнила для именинницы джазовую композицию, так как Хибла очень любит джаз и даже сама экспериментирует в этом направлении.

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При этом 64-летняя Лариса Александровна удивила гостей не только оригинальным исполнением, но и своей "новой" фигурой. На сцене артистка появилась в брючном костюме чёрного цвета, который сидел на ней просто идеально.

Напомним, что не так давно из-за проблем с суставами врачи запретили артистке занятия спортом, поэтому она довольно быстро набрала лишний вес. Чтобы снова прийти в форму, ей пришлось ограничить себя в питании, а вместо тренировок много гулять на свежем воздухе. Кстати, на случай плохой погоды у звёзды в квартире есть две современные беговые дорожки. Сама Долина в соцсетях написала "как только приведу себя в порядок, снова пойду на пилатес".



А ещё ей не дают сидеть без дела дочь Лина и внучка Саша. Лариса Долина считает, что её дочь очень талантливая певица, но из-за боязни сцены так и не стала популярной. Зато внучка ничего не боится - ни сцены, ни камер. Поэтому Долина готова научить её всем тонкостям пения и передать секреты профессии.

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