Лариса Долина снова похорошела

В последнее время Лариса Долина все чаще появлялась на публике в неряшливом и неприглядном виде. Поговаривали, что на нервной почве она перестала следить за собой и набрала лишние килограммы. Дело в том, что недавно певица разошлась со своим мужем Ильей Спицыным. Несмотря на то, что они прожили вместе около 20 лет, их брак все-таки распался. Спицын был не только супругом, но и директором Ларисы. Однако все чаще артистка стала появляться сама на различных мероприятиях, а вскоре набравши вес, совсем перестала появляться на людях.

Спицын и сам признался, что они больше не вместе. По слухам развод произошёл именно из-за него, так как супруга узнала о наличии любовницы у мужа, к тому же у них уже родился общий ребёнок.

Все это подкосило певицу и поклонники начали волноваться, что их любимица не сможет как следует пережить такой стресс. Недавно Долина посетила программу “Привет, Андрей”, где её даже не сразу узнали. Одну из фотографий с передачи выложила в Инстаграм Юлия Началова. На кадре Долина находится в окружении семьи и подруг. Поклонники отметили, что чёрное платье ей к лицу, а сама певица имеет шикарный вид. К тому же, Долина заметно похудела. Некоторые посчитали, что певица взялась за себя, чтобы отомстить своему мужу и уверены, что ей это удалось. Так ли это неизвестно. Может быть 62-летняя Лариса Долина просто пережила чёрную полосу и снова решила вернуться в строй?

Развод это всегда обидно и больно, особенно для тех кого бросили. Опускаются руки, делать ничего не хочется. Но жизнь продолжается. Нужно время, чтобы боль немного притупилась. Женщины сильные натуры — поход в парикмахерскую, изменение прически и цвета волос, посещение косметического салона, приведет себя любимую в порядок и жизнь снова заиграет яркими красками, а муж…, а муж пусть жалеет, что упустил такую женщину. Верно?

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