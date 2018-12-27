Культ Д'Артаньяна: фильм о мушкетёрах отпраздновал свой юбилей

Культовая для советского и российского зрителя картина «Д'Артаньян и три мушкетера» появилась на экранах 40 лет назад. Уже почти полвека прошло, а многие до сих пор с трепетом и любовью вспоминают задорное приключение отважных друзей.

В 1978 году свою киноадаптацию получила знаменитая история из романа Александра Дюма. Режиссёром трёхсерийной ленты стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич, которому удалось создать одно из любимейших приключений всех советских граждан.

Конечно, в небывалом успехе картины «виноваты» и сами актёры, воплотившие на экранах любимых персонажей. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян достались Вениамину Смехову, Валентину Смирнитскому, Игорю Старыгину и Михаилу Боярскому. Сейчас даже представить сложно, что кто-то другой мог воссоздать образы этих героев, но до самого начала съёмок вопрос актёрского состава оставался нерешённым.

«Такая война была чудовищная. С Мишей вообще была труба. От меня требовали, называли знаменитых актеров, чтобы я снимал любимых государством. Конкина мне всячески сватали...», – признавался режиссёр.

Судьба самого Д'Артаньяна оказалась самой сложной для участников съёмочного процесса. Сначала на эту роль претендовало немало людей, среди которых были даже Владимир Высоцкий и Александр Абдулов. Режиссёр Георгий Эмильевич решил взять на столь важную роль Абдулова, но в самый последний момент Боярскому удалось переубедить главу съёмочной площадки.

Стоит заметить, сделал он это без какого-либо умысла. Артист собирался примерить на себя роль графа Рошфора, но судьба распорядилась иначе. Однажды Боярский опоздал на съёмки, буквально «влетев» на площадку, на что сразу же обратил внимание Эмильевич. Этот случай показал режиссёру, кому именно должна достаться роль Д'Артаньяна.

С остальными персонажами особых проблем не было. Олег Табаков получил в своё распоряжение Людовика XIII, Алиса Фрейндлих забрала роль его супруги Анны Австрийской, а Валентин Смирнитский взял себе образ Портоса.

Михаил Боярский, как истинный Д'Артаньян, на съёмочной площадке показывал не только свой задорный нрав, но и безрассудный характер. В одной из сцен Д'Артаньян во время схватки с Рошфором должен был прыгнуть с деревянной балюстрады на уровне пятого этажа прямо в стог сена, под которым спрятали картонные коробки.

Боярский неожиданно для всех решил самостоятельно исполнить столь опасный трюк, отказавшись от помощи каскадёра. Актёр тогда заявил, что «должен был это почувствовать».

«Смотрю наверх, а Боярский стоит на антресоли бледный. Думаю: не прыгнет. А он разбежался и... Я только успел скомандовать: «Камеры. Мотор!». И... ба-бах! Боярский уже внизу, — рассказывает Георгий Эмильевич. — На площадке воцарилась тишина. Все замерли».

И так было всегда. Боярский то получал ранения от шпаги, то разного рода ушибы от падений, то ломал себе кости или лишался части зубов. Столь опасные съёмки однажды чуть не убили актёра, когда Борис Клюев, исполнявший роль Рошфора, проткнул Боярскому нёбо своей шпагой.

Вместе с воспоминаниями о героях «Трёх мушкетёров» в голове сразу же включается знакомая и любимая многими музыка. Автором композиций для этой кинокартины стал Максим Дунаевский. Знаменитые произведения «В дорогу», «Шпионы кардинала», «Песенка Кэт» и многие другие песни уже давно вышли за пределы фильма, прочно закрепившись в головах преданных поклонников.

Не обошлась постановка картины и без скандалов. 25 декабря завершился монтаж ленты, но авторы сценария Марк Розовский и Юрий Ряшенцев сразу же подали в суд на режиссёра фильма. Его обвиняли в переделке сценария и даже присвоении гонорара сценаристов. Целый год этот спор не мог завершиться, так что фильм просто пылился на полке, но суд в результате принял сторону постановщика.

В то же время картина получила свои продолжения, первое из которых пришлось ждать долгие 10 лет. В начале 1990-х годов на экранах появились фильмы «Мушкетеры 20 лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя». В 2009 году зрители увидели новенькое «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Но лишь первая трёхсерийная лента стала культовой, чего никак не мог понять сам Боярский, в чём он признался в беседе с сотрудниками портала Film.ru: «Я не понимаю, почему он культовый <...> Есть три стадии: сначала ругают, потом привыкают, потом восхищаются. Такое часто бывает. Я вообще промахнул момент славы, когда стали говорить, что в России два артиста – Пугачева и Боярский».

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