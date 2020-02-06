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Куда уходит Александр Гордон?
|Анастасия ШИЛОВА
|06 Февраля 2020 г.
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В прессе и интернет-сообществах то и дело мелькают слухи об увольнении популярного ведущего Александра Гордона, который вместе с Юлией Барановский ведёт передачу "Мужское/Женское". Сам Александр отказался комментировать ситуацию, поэтому любопытствующие стали задавать вопросы Барановской.
Многие считают, что она точно должна знать детали происходящего, потому что за годы совместной работы они с Гордоном стали настоящими друзьями. Соцсети телеведущей буквально завалены сообщениями от поклонников телешоу, поэтому Юлия сочла нужным прояснить ситуацию.
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