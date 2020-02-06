Куда уходит Александр Гордон?

В прессе и интернет-сообществах то и дело мелькают слухи об увольнении популярного ведущего Александра Гордона, который вместе с Юлией Барановский ведёт передачу "Мужское/Женское". Сам Александр отказался комментировать ситуацию, поэтому любопытствующие стали задавать вопросы Барановской.

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Многие считают, что она точно должна знать детали происходящего, потому что за годы совместной работы они с Гордоном стали настоящими друзьями. Соцсети телеведущей буквально завалены сообщениями от поклонников телешоу, поэтому Юлия сочла нужным прояснить ситуацию.



По её словам, Александр Гордон никуда из программы уходить не собирается, и она не понимает, в связи с чем появилось такое количество слухов и сплетен. Шоу выходит уже более 6 лет, и рейтинги всегда держатся на довольно высоком уровне. А недавно передачу стали показывать два раза в день - вместо одного, что также говорит о популярности программы у телезрителей. И конечно, уход яркого, харизматичного, порой жёсткого в суждениях ведущего мог бы значительно снизить рейтинг телешоу.



Так что Гордон на пенсию пока не собирается и любимую передачу тоже покидать не намерен. А значит, мы ещё увидим его на телеэкране... уже буквально сегодня вечером!

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