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Куда уходит Александр Гордон?
Анастасия ШИЛОВА   
06 Февраля 2020 г.
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В прессе и интернет-сообществах то и дело мелькают слухи об увольнении популярного ведущего Александра Гордона, который вместе с Юлией Барановский ведёт передачу "Мужское/Женское". Сам Александр отказался комментировать ситуацию, поэтому любопытствующие стали задавать вопросы Барановской.

Куда уходит Александр Гордон?


Многие считают, что она точно должна знать детали происходящего, потому что за годы совместной работы они с Гордоном стали настоящими друзьями. Соцсети телеведущей буквально завалены сообщениями от поклонников телешоу, поэтому Юлия сочла нужным прояснить ситуацию.

По её словам, Александр Гордон никуда из программы уходить не собирается, и она не понимает, в связи с чем появилось такое количество слухов и сплетен. Шоу выходит уже более 6 лет, и рейтинги всегда держатся на довольно высоком уровне. А недавно передачу стали показывать два раза в день - вместо одного, что также говорит о популярности программы у телезрителей. И конечно, уход яркого, харизматичного, порой жёсткого в суждениях ведущего мог бы значительно снизить рейтинг телешоу.

Так что Гордон на пенсию пока не собирается и любимую передачу тоже покидать не намерен. А значит, мы ещё увидим его на телеэкране... уже буквально сегодня вечером!

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