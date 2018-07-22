Куда пропала Анастасия Вертинская?

Знаменитой, по роли Ассоль из “Алых парусов”, Анастасии Вертинской уже 73 года. На передаче “Сегодня вечером” она рассказала о себе много интересного. По жизни актриса такая же неординарная, как и в кино и её поступки порой необъяснимы. Анастасию всегда считали удивительно красивой женщиной. Однако, сама актриса говорит, что такая внешность принесла ей только неприятности. Желая сниматься в комедиях, она специально делала лицо уродливым, с помощью грима, но комические роли ей так и не достались.

Героиня любимых фильмов признаётся, что предпочитает уединение, а внимание поклонников доставляет неудобства. Поэтому она очень долго нигде не появлялась, хотя её приглашали на различные программы. Нашлись и такие, кто считал нежелание Вертинский появляться на людях, следствием пластической операции, которую сделали неудачно, испортив ей внешность. На самом деле артистка всегда не любила телешоу и избегала журналистов.

На пике популярности артистка уехала за границу, перестав сниматься. Она дважды была замужем, но предпочла остаться одной, воспитывая сына. Даже сейчас Вертинская заявляет, что самые лучшие мужчины в её жизни — это её сын и отец, подаривший ей с сестрой удивительное детство, похожее на жизнь французских аристократов.

Вернувшись в Россию в 2000 году, артистка также не хочет посещать программы, вечеринки и шоу, даже отказывает в интервью.

Сейчас 73-летняя Анастасия Вертинская вся ушла в семью, особенно занимается внуками. В свободное время она готовит различные блюда и развивает фонд своего отца. По-прежнему утонченная красавица продолжает жить яркой и насыщенной жизнью, вне тусовок. Как вы думаете, почему Вертинская избегает своих поклонников?

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