Кто мы такие?

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Раньше каждый из нас, не задумываясь, ответил бы на этот вопрос гордо: «Мы – советский народ». У нас был общий дом с названием СССР, одна история, одни кумиры, одни цены, простенький стандарт одежды и примерно одинаковый уровень жизни.
Кто мы сегодня? Россияне? Как-то не приживается это самоназвание в нашем сознании. Видимо, общности не хватает. Гораздо проще назваться русским, татарином, бурятом, евреем – потому как есть неоспоримый корень: национальность. Национальность подразумевает общность языка, традиций, поверий, каких-то физиономических особенностей. Такая вот произошла в стране национализация, которая порой имеет привкус национализма…
А какие скрепы соединяют нас как народ? Вот тут уже следует почесать в затылке. История? Но она переписывается чуть ли не ежегодно, и учатся ребятишки в школах по разным учебникам. Кумиры, соответственно, тоже у всех разные: от Сталина до Солженицына, от Путина до Ходорковского, от Михалкова до Киркорова…
Про ценовые качели даже говорить не стоит, от них только дух захватывает. Особенно у пенсионеров. Одеваемся тоже по-разному: кто на китайском рынке, кто в бутиках от Кардена.
Перепады в уровне жизни воистину космические: от заоблачных высот олигархов и до кромешных океанских впадин, на дне которых копошатся бомжи и пенсионеры…
Так, может, хоть здесь водится какая-то общность? Ведь вполне можно сказать (тоскливо так – не до гордости): мы – пенсионеры.
Нас многое объединяет: нищенская пенсия, бесправие, невостребованность, болезни… Но, вглядевшись попристальней, обнаруживаешь, что в пенсионерах копошится очень разношерстный народец. Тут и неграмотная бабушка, которая была символом пенсионного возраста лет двадцать назад, и уважаемый доктор наук, и бывший стиляга, и бывший дружинник, и строитель БАМа, и диссидент шестидесятых, и комсомольский активист…
Соответственно, и культура, и воспитание, и жизненные ценности, и предпочтения идеологические трудно подвести к общему знаменателю.
Но даже и пенсия, оказывается, объединяет сейчас далеко не всех. Теперь она тоже разная: унизительная у одних и очень даже ничего у других. С удивлением узнал недавно из самых, как говорится, компетентных источников, что у нас в области некоторые пенсионеры получают «пособие по старости» и за двести тысяч рублей ежемесячно… Ясно, что такого пенсионера нисколечко не колышут растущие тарифы ЖКХ, льготные лекарства и прочие мелочи жизни.
Да, в нашей стране и раньше были самые равные среди равных, так сказать, свои небожители и быдло. Но не до такой же степени! Это уже и расслоением общества не назовёшь – больше пригодны геологические термины. То, что случилось в России, надо назвать тектоническим разломом. Через бездонную пропасть людям уже не докричаться друг до друга. Опасное это явление. Ведь там, на дне разлома, очень близко бушует раскалённая магма народного гнева, которая может прорваться катастрофическим извержением…
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