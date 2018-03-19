Кто имеет право на социальную доплату к пенсии

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, количество получателей социальной доплаты к пенсии ежегодно растёт и в настоящее время составляет более 6,5 млн человек. Что это за доплата и кому она положена, разбирался сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru).

Почему устанавливают социальную доплату к пенсии

Социальную доплату к пенсии получают миллионы россиян. Фото pixabay.com

Пенсии в нашей стране – одни из самых маленьких в мире. Конечно, где-то пенсий «вообще нет». Это правда. Но не будем сравнивать Россию с теми странами, где дети ложатся спать с автоматом Калашникова. Будем равняться хотя бы на Латинскую Америку, например, Мексику.

Согласно Глобальному пенсионному индексу за 2017 год благосостояние пенсионеров в Мексике выше, чем в России. В этом плане российские пенсионеры проигрывают латиноамериканским со времён распада СССР и, увы, до сих пор.

Чтобы далеко не ходить, можно взять Балканы – в Черногории, которая по площади уступает площади всех карьеров по добыче золота в России – средняя пенсия выше среднероссийской в полтора раза и составляет 285 евро или 20 тысяч рублей.

Тем не менее, российские власти прилагают усилия, чтобы повысить пенсии. С этой целью с 1 января 2010 года установлена социальная доплата, цель которой – поднять пенсионное обеспечение миллионов россиян до уровня прожиточного минимума пенсионера.

Прожиточный минимум бывает федеральным и региональным. Соответственно социальная доплата к пенсии также бывает двух видов – федеральной и региональной.

Если пенсия меньше федерального прожиточного минимума, тогда пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата, если пенсия меньше регионального минимума, тогда назначается региональная доплата.

Размер федеральной социальной доплаты к пенсии

Федеральная социальная доплата к пенсии – самая массовая, её получают почти четыре миллиона пенсионеров. Средний размер доплаты в 2017 году – 1929 рублей.

От чего зависит размер доплаты? От размера вашей пенсии и величины прожиточного минимума пенсионера.

Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2018 году составляет 8726 рублей. Это значит, что при пенсии в 6500 рублей, вам установят доплату в размере 2226 рублей и так далее.

Благодаря простым расчётам также можно узнать, какая сегодня минимальная пенсия в России: отнимаем от 8726 рублей прожиточного минимума 1929 рублей социальной доплаты и получаем 6797 рублей – такова сейчас минимальная пенсия в среднем по стране, где-то больше, где-то меньше.

Федеральную социальную доплату к пенсии получают в 70 регионах, включая город федерального значения Байконур. В остальных 16 регионах (всего в России 86 субъектов Федерации) пенсионерам выплачивают региональную социальную доплату к пенсии. В чём разница между федеральной и региональной доплатой? Разница в размере.

Размер региональной социальной доплаты к пенсии

Размер региональной социальной доплаты к пенсии гораздо больше – в среднем 4137 рублей. Дело в том, что прожиточный минимум в этих 16 регионах выше, так как они расположены в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Если на пенсию в 8726 рублей ещё можно как-то прожить на солнечном юге, то на Крайнем Севере с такими деньгами делать нечего. В связи с этим здесь установлен более высокий уровень прожиточного минимума, который колеблется от 9013 рублей в Еврейской автономной области до 19000 рублей на Чукотке.

Соответственно и размер региональной социальной доплаты установлен больше. И это притом, что северные пенсии – сами по себе не маленькие по сравнению с пенсиями в европейской части страны. Тем не менее, даже северные пенсии не дотягивают до уровня прожиточного минимума пенсионера в северных регионах. Отсюда и необходимость в региональной социальной доплате к пенсии.

По закону никто в России не должен получать пенсию меньше величины прожиточного минимума пенсионера. За счёт социальной доплаты пенсионне обеспечение до этого уровня и поднимаются. Это также значит, что у получателей социальных доплат пенсии никогда не будут выше уровня прожиточного минимума. Подробнее о такой метаморфозе читайте в нашем материале «Почему у всех пенсии выросли, а у меня – нет?».

Социальная доплата к пенсии устанавливается Пенсионным фондом только неработающим пенсионерам. Если вы где-то трудоустроены, то доплата вам не положена.

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Владимир Шпикалов, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru



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