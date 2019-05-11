Кровь революционера: в США показали ледоруб убийцы Троцкого

Лев Троцкий – фигура таинственная, окружённая множеством мифов, но всё-таки очень даже реальная и значимая для истории нашей страны. Главного противника Сталина не оставили в покое даже после изгнания, а добрались до него в далёкой Мексике. Скоро в Вашингтоне выставят на всеобщее обозрение ледоруб, которым убили Троцкого. По словам нынешнего владельца орудия убийства, в подлинности артефакта можно не сомневаться.

Бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий был смертельно ранен 20 августа 1940 года с помощью самого обычного ледоруба. Исследователи долгие годы не могли обнаружить этот инструмент, и вот наконец-то его нашли, а теперь даже выставили на экспозицию Международного музея шпионажа в Вашингтоне.

Поначалу это орудие даже считали утерянным, но в 2005 году оно нашлось в доме у жительницы Мехико. Она призналась, что получила ледоруб от своего деда, который когда-то работал в мексиканской тайной полиции. В итоге орудие убийства попало в руки предпринимателя и историка Кита Мелтона, а он отдал важный артефакт музею.

Мелтон заявил, что поиски ледоруба заняли у него долгие 40 лет. Он путешествовал по Мексике, США, европейским странам и самой России, чтобы обнаружить хоть какие-то следы артефакта. После долгожданной находки ему потребовалось ещё три года, чтобы установить подлинность ледоруба.

Доказательств этого оказалось немало. Одни только отпечатки пальцев убийцы Троцкого – испанского коммуниста Рамона Меркадера – были очень весомым подтверждением. Длина ледоруба также соответствовала имеющимся данным, а его рукоятка была специально уменьшена, чтобы орудие убийства можно было спрятать под одеждой.

Рамон Меркадер

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Вдобавок к этому Мелтон вместе с группой экспертов сделали фотографии орудия, которые в точности копировали первые снимки ледоруба 1940 года, которые тогда показали мексиканские полицейские. С помощью компьютерных технологий удалось точно установить совпадения между пятнами ржавчины на вещдоке и пятнами крови, которые появились на нём после убийства.

Троцкому пришлось перебраться в Мексику вместе с супругой Натальей Седовой из-за серьёзного давления Советского Союза на Норвегию, где одно время жил главный оппонент Сталина. В Мехико политическим изгнанникам нашлось место на вилле художника Диего Риверы, который придерживался левых взглядов. Позже Троцкому даже предоставили целый дом в поселении Койоакан.

На тот момент дети одного из основателей Советского Союза уже были мертвы. Его дочь Нина от первого брака стала жертвой туберкулеза в 1928 году, а её сестра Зинаида совершила суицид в 1933 году. Учёный Сергей Седов, который даже к политике никакого отношения не имел, был расстрелян в 1937 году. Главный соратник Троцкого – Лев Седов – скончался при странных обстоятельствах из-за простой операции, которая не должна была вызвать никаких проблем. Сам Троцкий считал, что его сына убили агенты Сталина.

Стоит отметить, что в своём доме в Койоакане Троцкий пережил одно покушение. Группа ветеранов Гражданской войны в Испании, во главе которой встал сталинист и художник Хосе Сикейрос, расстреляла спальню Троцкого по заданию НКВД.

Только вот из этой затеи ничего не вышло, ведь неопытные террористы не смогли даже задеть семью Троцкого из неприцельного огня, да и результат своего покушения они проверять не стали. Правда, в результате нападения был убит охранник Троцкого, которого также усело завербовать НКВД. По другой версии, он даже пытался спасти своего начальника, для чего хотел увести террористов подальше от комнаты Троцкого

Покушение стало серьёзным знаком для мексиканской полиции, так что жилище советского изгнанника превратили в настоящую крепость. Впрочем, даже это не спасло Троцкого от гибели, ведь о втором покушении сотрудники правопорядка ничего не знали.

Оказалось, что испанская коммунистка Мария Каридад Меркадер была ярой последовательницей Сталина. Она помогла советским чекистам разобраться с Троцким с помощью своего сына Рамона Меркадера. Того внедрили в окружение главного врага Сталина, придумав историю о канадском бизнесмене Фрэнке Джексоне. Рамон даже закрутил роман с подчиненной Троцкого, чтобы выдумка казалась более реальной.

20 августа 1940 года Рамон смог попасть на приём к Троцкому, ведь он якобы хотел показать революционеру статью о троцкистском движении. Как только Троцкий сел за стол, чтобы внимательно прочитать текст, Рамон сразу же ударил его по голове спрятанным ледорубом.

Лезвие вошло в голову 60-летнего революционера на целых семь сантиметров, но Троцкий оставался в сознании ещё несколько часов. На шум сразу же прибежали охранники и стали избивать нападавшего. Впрочем, Троцкий успел приказать им оставить в живых Рамона – было необходимо выяснить, на кого тот работал.

Позже появились полицейские с медиками, а революционера отправили в госпиталь. Там Троцкий скончался уже на следующее утро.