|
Популярная российская певица Кристина Орбакайте в соцсети сообщила о том, что на неопределённое время вынуждена приостановить свою гастрольную деятельность. И причина далеко не только в коронавирусе.
Несколько недель назад Орбакайте сильно травмировала ногу во время репетиций. После обследования у врача выяснилось, что у певицы перелом лодыжки. Ей наложили гипс и запретили наступать на ногу шесть недель.
Теперь к этому добавилась отмена всех массовых мероприятий, в том числе и спектаклей с участием Орбакайте. Ведь в последнее время она решила вернуться к актёрской работе и была задействована сразу в нескольких постановках.
Многие друзья и коллеги решили поддержать Кристину в комментариях к посту. Например, Екатерина Стриженова пожелала "скорейшего исцеления!" и добавила "Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других".
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Обращение против поправок к Конституции подписали больше ста тысяч человек!
120 российских юристов, правозащитников, ученых, политиков и общественных деятелей подготовили открытое обращение российских граждан в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции РФ. Петицию, размещенную на сайте Change.org, подписали более 100 тысяч человек.
-
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками «плохими» новостями
Популярная российская певица Кристина Орбакайте в соцсети сообщила о том, что на неопределённое время вынуждена приостановить свою гастрольную деятельность. И причина далеко не только в коронавирусе.
-
В России резко вырос спрос на аренду загородных домов
В России произошел скачок спроса на долгосрочную аренду загородных домов из-за распространения коронавируса. Речь идет о Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыме.
-
Срочника, расстрелявшего сослуживцев, этапировали в СИЗО Читы
Рамиль Шамсутдинов, устроивший стрельбу в воинской части Забайкалья, из-за которой погибли восемь человек, этапирован в СИЗО Читы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ссобщение его адвоката Равиля Тугушева. Ранее подозреваемый проходил психиатрическую экспертизу в Москве.
-
Егерей нужно защищать – работа опасная. И вроде есть в этом направлении подвижки
До 36 среднемесячных зарплат в виде компенсации предлагается выплачивать егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий, если они пострадали от действий браконьеров. Кроме того, для инспекторов должна быть организована государственная охрана, если есть угроза для их жизни. Компании охотпользователи обязаны будут застраховать работников от несчастных случаев.
-
Россиянка обвинила государство в неспособности защитить от домашнего насилия
Маргарита Грачева – женщина, которой муж из ревности отрубил кисти рук, прокомментировала отказ Минюста России в выплате компенсаций.
-
В Калиниграде женщина не смогла записаться к врачу, потому что... в живых не значится!
Жительница Калининграда Алина Вишняускайте при попытке записаться на прием к врачу обнаружила, что уже несколько лет считается мертвой.
-
СССР: империя вела двойную жизнь, но тянет обратно
У социологов в ходу термин «эффект Манделы» – это когда у большого числа людей совпадают ложные воспоминания. Миллионы во всём мире уверены, что Нельсона Манделу замучили в тюрьме белые расисты, и даже помнят газетные статьи на эту тему. Хотя после освобождения в 1990 г. он пять лет был президентом ЮАР – такое трудно забыть.
-
Петербуржцев будут приучать к раздельному сбору мусора
Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. (Инициатива это, конечно, нужная и правильная. И она должна быть не только в Петербурге, и в других регионах страны. - прим. МГ.)
-
Алексей Панин устроил скандал в самолёте
Российский актёр Алексей Панин не может вылететь с острова Маврикий из-за дебоша на борту самолёта.
-
Трамп и Меркель смело высказались по поводу коронавируса
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
-
Россияне начали жаловаться в ФАС на удорожание продуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала получать жалобы граждан на удорожание социально значимых продуктов, в частности, круп, сахара и муки.
-
В Петербурге спасли двух еще малышей нерпы
В Центре Фонда друзей балтийской нерпы пополнение — два детеныша балтийской нерпы. Бельков нашли на побережье Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга.
-
Могилы викингов обнаружили во время штормов в Шотландии
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
-
В Венскую оперу не вставая с дивана. А почему бы и нет?
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
-
Последняя книга Эдуарда Лимонова выйдет посмертно. Она будет о путешествиях
Последняя книга Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта на 78-м году жизни от рака, выйдет посмертно.
-
И дочери президентов сроки за коррупцию отбывают! В Узбекистане, например
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
-
Путин пообещал кое-что ветеранам МВД и ветеранам-черноморцам
Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить «упущение», допущенное в его указе об обеспечении жильем ветеранов МВД, а также заявил, что нужно восстановить права на льготы ветеранов-черноморцев.
-
Ушла из жизни французская актриса и певица Сюзи Делер. Ей было 102 года
Французская актриса и певица Сюзи Делер скончалась в доме престарелых на 103-м году жизни.
-
Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса
За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.