Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками «плохими» новостями

Популярная российская певица Кристина Орбакайте в соцсети сообщила о том, что на неопределённое время вынуждена приостановить свою гастрольную деятельность. И причина далеко не только в коронавирусе.

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Несколько недель назад Орбакайте сильно травмировала ногу во время репетиций. После обследования у врача выяснилось, что у певицы перелом лодыжки. Ей наложили гипс и запретили наступать на ногу шесть недель.

Теперь к этому добавилась отмена всех массовых мероприятий, в том числе и спектаклей с участием Орбакайте. Ведь в последнее время она решила вернуться к актёрской работе и была задействована сразу в нескольких постановках.

Многие друзья и коллеги решили поддержать Кристину в комментариях к посту. Например, Екатерина Стриженова пожелала "скорейшего исцеления!" и добавила "Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других".

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