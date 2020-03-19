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Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками «плохими» новостями
Анастасия ШИЛОВА   
19 Марта 2020 г.
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Популярная российская певица Кристина Орбакайте в соцсети сообщила о том, что на неопределённое время вынуждена приостановить свою гастрольную деятельность. И причина далеко не только в коронавирусе.

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками «плохими» новостями


Несколько недель назад Орбакайте сильно травмировала ногу во время репетиций. После обследования у врача выяснилось, что у певицы перелом лодыжки. Ей наложили гипс и запретили наступать на ногу шесть недель.

Теперь к этому добавилась отмена всех массовых мероприятий, в том числе и спектаклей с участием Орбакайте. Ведь в последнее время она решила вернуться к актёрской работе и была задействована сразу в нескольких постановках.

Многие друзья и коллеги решили поддержать Кристину в комментариях к посту. Например, Екатерина Стриженова пожелала "скорейшего исцеления!" и добавила "Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других".

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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