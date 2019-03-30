Кристина Орбакайте похвасталась спортивными успехами дочери

Певица Кристина Орбакайте вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией отдыхает на горнолыжном курорте Аспен в Колорадо.

На своей странице в соцсети Инстаграм певица опубликовала видео, на котором ее 7-летняя дочь довольно уверенно и быстро катается на горных лыжах. Судя по всему, Клавдия не первый раз покоряет склоны, и даже пытается совершать небольшие прыжки.





В комментариях поклонники Кристины Орбакайте восхитились бесстрашием юной лыжницы, внучки Аллы Пугачевой . И лишь некоторые осторожные фанатки все же отметили, что в таком юном возрасте вставать на горные лыжи еще рановато.

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