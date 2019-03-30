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Кристина Орбакайте похвасталась спортивными успехами дочери
Ульяна АНТОНОВА   
30 Марта 2019 г.
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Певица Кристина Орбакайте вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией отдыхает на горнолыжном курорте Аспен в Колорадо.

Кристина Орбакайте похвасталась спортивными успехами дочери

На своей странице в соцсети Инстаграм певица опубликовала видео, на котором ее 7-летняя дочь довольно уверенно и быстро  катается на горных лыжах. Судя по всему, Клавдия не первый раз покоряет склоны, и даже пытается совершать небольшие прыжки.



В комментариях поклонники Кристины Орбакайте восхитились бесстрашием юной лыжницы, внучки Аллы Пугачевой. И лишь некоторые осторожные фанатки все же отметили, что в таком юном возрасте вставать на горные лыжи еще рановато.

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