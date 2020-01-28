Кристина Орбакайте отменила концерты из-за травмы

Неприятный инцидент произошёл с Кристиной Орбакайте во время репетиции новой концертной программы. Звезда эстрады сломала ногу и впервые за всю свою карьеру вынуждена перенести сразу несколько выступлений.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

О травме певица рассказала поклонникам в своём Инстаграме.

- Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести. Надеюсь на понимание и поддержку, - написала в соцсети Орбакайте.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ