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Кристина Орбакайте отменила концерты из-за травмы
Ульяна АНТОНОВА   
28 Января 2020 г.
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Неприятный инцидент произошёл с Кристиной Орбакайте во время репетиции новой концертной программы. Звезда эстрады сломала ногу и впервые за всю свою карьеру вынуждена перенести сразу несколько выступлений.

 

Кристина Орбакайте отменила концерты из-за травмы

 


О травме певица рассказала поклонникам в своём Инстаграме.

- Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести. Надеюсь на понимание и поддержку, - написала в соцсети Орбакайте.

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