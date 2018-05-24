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Криптовалюта Tkeycoin отмечает повышенный интерес со стороны ОАЭ

По инф. Вести.Ru   
24 Мая 2018 г.
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Криптовалюта Tkeycoin отмечает повышенный интерес со стороны ОАЭ

Отечественный блокчейн-проект Tkeycoin активными темпами набирает популярность в мире. Достаточно сказать, что после появившейся на прошлой неделе информации о готовящейся сделке с Азией, уже на этой к амбициозной разработке зафиксирован повышенный интерес Арабских инвесторов.

Криптовалюта Tkeycoin отмечает повышенный интерес со стороны ОАЭ

Федеральное издание «Вести» (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3017807) отметило, что Средний Восток проявил высокий интерес к Tkeycoin после выхода традиционного еженедельного видеообзора от известного крипто-блогера Oussama B. Эксперт дал положительный прогноз о перспективах проекта, и на сей момент ролик посмотрело уже свыше 170 тысяч человек из Арабских стран.

В настоящее время Средним Востоком демонстрируется впечатляющий рост финансовых и IT инноваций. При этом повышенное внимание местных инвесторов приковано к перспективным российским блокчейн проектам и криптовалютам.

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