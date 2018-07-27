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Крымская Атлантида - ученые восстанавливают античную башню
По инф. rosbalt.ru   
27 Июля 2018 г.
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Археологи Института истории материальной культуры РАН создали трехмерную модель башни античного города Акра, остатки которого исследуют на дне Черного моря в районе Керченского пролива, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ИИМК РАН.

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Акра входила в состав Боспорского царства, но прекратила свое существование на рубеже старой и новой эры, скрывшись под водой в результате морской трансгрессии. Открытая в ходе подводных раскопок оборонительная стена древнего города с башней (площадью около 40 кв. м) датируется примерно IV веком до н. э. Она несколько раз достраивалась и перестраивалась. Археологам удалось добраться до основания башни, которое может относиться к более раннему периоду. В основании башни прослеживаются деревянные клети, сложенные из больших, предположительно, дубовых балок.

Однако дальнейшие раскопки могут создать угрозу древнему памятнику, поэтому в июле 2018 года археологи при участии волонтеров Русского географического общества провели подводные съемки башни и с помощью метода фотограмметрии построили ее электронную трехмерную копию. Саму башню после исследования и съемки законсервировали, чтобы предотвратить ее разрушение морским течением. Созданная 3D модель позволит ученым продолжить дистанционное изучение объекта.

По инф. rosbalt.ru

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