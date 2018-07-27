Крымская Атлантида - ученые восстанавливают античную башню

Археологи Института истории материальной культуры РАН создали трехмерную модель башни античного города Акра, остатки которого исследуют на дне Черного моря в районе Керченского пролива, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ИИМК РАН.

Акра входила в состав Боспорского царства, но прекратила свое существование на рубеже старой и новой эры, скрывшись под водой в результате морской трансгрессии. Открытая в ходе подводных раскопок оборонительная стена древнего города с башней (площадью около 40 кв. м) датируется примерно IV веком до н. э. Она несколько раз достраивалась и перестраивалась. Археологам удалось добраться до основания башни, которое может относиться к более раннему периоду. В основании башни прослеживаются деревянные клети, сложенные из больших, предположительно, дубовых балок.

Однако дальнейшие раскопки могут создать угрозу древнему памятнику, поэтому в июле 2018 года археологи при участии волонтеров Русского географического общества провели подводные съемки башни и с помощью метода фотограмметрии построили ее электронную трехмерную копию. Саму башню после исследования и съемки законсервировали, чтобы предотвратить ее разрушение морским течением. Созданная 3D модель позволит ученым продолжить дистанционное изучение объекта.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ