Кредиты не отпускают: неужели даже пожилые европейцы тонут в долгах?

Российские новостные ленты сейчас забиты сообщениями о массовом «кредитном рабстве» населения, нз-за чего неизменно возникает ощущение, будто только наша страна сталкивается с подобными проблемами. На деле от засилья долгов страдают жители даже тех стран, чья экономика читается показательной. Так, в Германии миллионы граждан не могут выбраться из кредитной кабалы: молодежь просто не контролирует свои расходы, а пожилые люди не способны справиться с долгами без помощи государства.

Судя по статистике агентства Creditreform, только в 2018 году чуть больше 10% немцев старше 18 лет имели на руках долги, с которыми они не в силах справиться – это 6,9 миллиона граждан. В Германии сейчас падает безработица, растёт экономика, а число должников стало даже больше, чем было после мирового кризиса в 2008 году. Но почему же немцы не могут справиться со своими долгами?

В случае с молодыми всё достаточно просто: сами виноваты! Должниками нередко становятся парни и девушки из неполных семей, которые не имеют высшего образования. Экономить они совсем не умеют, а вот тратить любят, причём на самые простые потребительские расходы, которые тоже любят контроль. В итоге молодые становятся должниками из-за кредитов на постоянную доставку товаров по почте и проблем с оплатой мобильной связи и интернета.

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У пожилых людей история совершенно иная. К слову, немецкие банки вообще не заботятся о том, кто именно будет брать у них кредит – совсем молодой парень или глубокий старик – лишь бы у клиента был стабильный доход.

Пенсия как раз подходит под это понятие, так что пенсионеры остаются «незащищённым» от влияния кредитов слоем населения. Только за 2018 год немцев старше 70 лет с лишними долгами стало больше на 35% – теперь их 263 тысячи человек. Пожилые жители Германии чаще всего берут кредиты из-за болезней, несчастных случаев или смерти своего партнёра. Кто-то просто не справляется с уплатой налогов, другие остаются должны телекоммуникационным компаниям.

При этом в среднем сумма просроченного долга в Германии равняется 35 тысячам евро, а вот у людей старше 70-ти лет это число гораздо страшнее – 50 тысяч евро. Но самое страшное здесь то, что шансов как-то наладить своё финансовое положение и справиться с кредитом у пожилых просто-напросто нет. Многие вынуждены умереть вместе с огромным долгом на плечах.

Пенсии пожилым немцам на долги не хватает, а государство помогать не хочет. Пенсионные реформы последних 20 лет делают всё только хуже, ведь выплаты почти с каждой реформой становятся всё меньше и меньше. А дальше работает логика, которая отлично себя показала в нашей стране – люди просто хотят жить как раньше, вот и берут бесконечные кредиты.

Доля пожилых должников в Германии уже чересчур огромна, но она только будет расти, если верить экспертам. И дело не только в маленьких пенсиях, но и в огромных ценах на рынке жилья. Многим семьям приходится отдавать значительную часть своего бюджета на аренду квартир или покупку нового жилья.

Заменить в тексте все упоминания «Германии» на «Россию», и мы получим примерную статью о проблемах отечественного мира кредитования! Всё очень похоже, особенно, если говорить о сложностях пенсионеров. Правда, у нас максимальный «кредитный возраст» был немного поменьше, но и с этим вопросом разобрались в Сбербанке, увеличив его до 70 лет. У нас и так четверть сограждан ходит в должниках, новые кредиты брать просто не на что!

Однако пример Германии говорит нам о том, что Россия не является каким-то жутким и неприятным исключением из правил: проблемы излишнего потребительского кредитования есть и в других странах, которые, казалось бы, должны были решить этот вопрос ещё до его появления. Полезно будет понаблюдать за чужими попытками исправить эту проблему, чтобы потом перенять этот опыт для своих нужд. Ну а пока... остается рекомендовать одно: быть сдержанней в расходах - и не влазить в долговую кабалу!

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