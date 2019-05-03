Красноярские врачи чудом спасли оледеневшего человека

В Красноярской краевой больнице произошло настоящее чудо. Врачам удалось «завести» сердце 54-летнего мужчины после двух часов реанимации и 24 разрядов тока! Мужчина поступил в больницу после серьёзнейшего обморожения, но уже спустя неделю после происшествия он был готов к выписке.

«Ледяной» пациент поступил в больницу 22 апреля. Утром этого дня его лежачего на земле нашёл охранник промышленного предприятия Красноярска. Мужчина не подавал признаков жизни, ведь температура его тела опустилась до критической отметки: даже снежинки не таяли на лице пострадавшего.

Пациента сразу же доставили в больницу, где его сначала перевели на искусственную вентиляцию лёгких, а потом начали вводить в вену специальные растворы и отогревать тепловой пушкой. Неизбежное произошло, когда температура тела немного повысилась: сначала сбился сердечный ритм, а потом и вовсе началась фибрилляция. В таком состоянии спастись от смерти было невозможно.

Длительную операцию проводили врачи Дмитрий Мицуков и Дмитрий Кривков, им помогала медсестра Ирина Рымша. Пациенту постоянно делали непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. После каждого удара током пульс появлялся, но лишь на несколько секунд. «Это было похоже на попытки снова и снова завести стартером замерзший мотор автомобиля», – пояснили в больнице.

Но врачи всё равно не останавливались. Через мужчину прошли 24 разряда тока, которые в итоге смогли вернуть его с того света. Спустя два часа сердце стало понемногу ускоряться, пока не добралось до 70 ударов в минуту. Мужчина, которого записали как «Неизвестный №10», вскоре потеплел.

Пациента удалось спасти, но врачи всё ещё не знали, насколько сильно мог пострадать его мозг. К счастью, опасность миновала: спустя сутки мужчина заговорил, а ещё через день уже мог читать стихи по памяти.

Позже мужчина рассказал, как он попал в такую ситуацию. Он трудился на стройке в Солнечном, а вечером 21 апреля решил выпить. Только вот он и не смог вспомнить, как очутился на земле. Сейчас состояние пациента не вызывает опасений.

Сами врачи заявили, что спасение «Неизвестного №10» – самое настоящее чудо. Оно может стать материалом для научной работы, ведь подобных спасений в мире случалось очень и очень мало.

Похожий случай произошёл разве что зимой 2015 года в США. Тогда американец по имени Джастин Смит возвращался домой, как вдруг потерял сознание и свалился на землю. Почти 12 часов он пролежал в снегу при температуре -5 градусов Цельсия, пока его не нашёл отец.

Врачи, которые первыми появились на месте происшествия, даже объявили Смита погибшим. Но дежурный терапевт больницы, в которую доставили «мёртвого» пациента, решил бороться за него до конца. Реанимация продлилась полтора часа, после чего сердце пациента смогло работать без чужой помощи.

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Эти счастливые случаи не только доказывают прогресс современной медицины, но и позволяют ей развиваться дальше, чтобы врачи могли спасти как можно больше «невозможных» пациентов. Медицина XXI века уже сейчас нередко удивляет нас своими технологическими достижениями, которые позволяют вытаскивать людей из самых сложных жизненных обстоятельств.

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