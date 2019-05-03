Красноярские врачи чудом спасли оледеневшего человека

В Красноярской краевой больнице произошло настоящее чудо. Врачам удалось «завести» сердце 54-летнего мужчины после двух часов реанимации и 24 разрядов тока! Мужчина поступил в больницу после серьёзнейшего обморожения, но уже спустя неделю после происшествия он был готов к выписке.
«Ледяной» пациент поступил в больницу 22 апреля. Утром этого дня его лежачего на земле нашёл охранник промышленного предприятия Красноярска. Мужчина не подавал признаков жизни, ведь температура его тела опустилась до критической отметки: даже снежинки не таяли на лице пострадавшего.
Пациента сразу же доставили в больницу, где его сначала перевели на искусственную вентиляцию лёгких, а потом начали вводить в вену специальные растворы и отогревать тепловой пушкой. Неизбежное произошло, когда температура тела немного повысилась: сначала сбился сердечный ритм, а потом и вовсе началась фибрилляция. В таком состоянии спастись от смерти было невозможно.
Длительную операцию проводили врачи Дмитрий Мицуков и Дмитрий Кривков, им помогала медсестра Ирина Рымша. Пациенту постоянно делали непрямой массаж сердца и дефибрилляцию. После каждого удара током пульс появлялся, но лишь на несколько секунд. «Это было похоже на попытки снова и снова завести стартером замерзший мотор автомобиля», – пояснили в больнице.
Но врачи всё равно не останавливались. Через мужчину прошли 24 разряда тока, которые в итоге смогли вернуть его с того света. Спустя два часа сердце стало понемногу ускоряться, пока не добралось до 70 ударов в минуту. Мужчина, которого записали как «Неизвестный №10», вскоре потеплел.
Пациента удалось спасти, но врачи всё ещё не знали, насколько сильно мог пострадать его мозг. К счастью, опасность миновала: спустя сутки мужчина заговорил, а ещё через день уже мог читать стихи по памяти.
Позже мужчина рассказал, как он попал в такую ситуацию. Он трудился на стройке в Солнечном, а вечером 21 апреля решил выпить. Только вот он и не смог вспомнить, как очутился на земле. Сейчас состояние пациента не вызывает опасений.
Сами врачи заявили, что спасение «Неизвестного №10» – самое настоящее чудо. Оно может стать материалом для научной работы, ведь подобных спасений в мире случалось очень и очень мало.
Похожий случай произошёл разве что зимой 2015 года в США. Тогда американец по имени Джастин Смит возвращался домой, как вдруг потерял сознание и свалился на землю. Почти 12 часов он пролежал в снегу при температуре -5 градусов Цельсия, пока его не нашёл отец.
Врачи, которые первыми появились на месте происшествия, даже объявили Смита погибшим. Но дежурный терапевт больницы, в которую доставили «мёртвого» пациента, решил бороться за него до конца. Реанимация продлилась полтора часа, после чего сердце пациента смогло работать без чужой помощи.
- Эти счастливые случаи не только доказывают прогресс современной медицины, но и позволяют ей развиваться дальше, чтобы врачи могли спасти как можно больше «невозможных» пациентов. Медицина XXI века уже сейчас нередко удивляет нас своими технологическими достижениями, которые позволяют вытаскивать людей из самых сложных жизненных обстоятельств.
- Недавно в больнице Германии очнулась женщина, которая провела в коме целых 27 лет! Сразу после пробуждения она произнесла имя своего сына.
- В конце марта в португальской больнице произошло другое чудо. С помощью современных медицинских технологий на свет появился ребёнок от женщины, которая погибла за два месяца до этого события.
Загрузка...
ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?
● Все новости о здоровье ● Болезни сердечно - сосудистой системы ● Болезни органов дыхания ● Болезни желудочно-кишечного тракта ● Эндокринные болезни, нарушения обмена веществ ● Болезни мочевыделительной системы ● Болезни костно-мышечной системы ● Мужское здоровье ● Женское здоровье ● Глазные болезни ● ЛОР-заболевания («Ухо-горло-нос») ● Болезни нервной системы ● Инфекционные и паразитарные болезни ● Травмы, отравления ● Детское здоровье ● Народная и нетрадиционная медицина ● Здоровое питание ● Полезные советы ● Секс в пожилом возрасте ● Долголетие ● Книги о здоровье ● Гимнастика для пожилых ●
ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Next
Prev
Простой способ проверить биологический возраст
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
В чем же польза клубники?
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
Пусть суставы не хрустят
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Об угарном газе и последствиях
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Зарядка для пожилых
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Перелом шейки бедра у пожилых
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
Если сердце бьется неровно...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Зачем нужна растяжка и как тянуться правильно?
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Онколог о важных правилах профилактики рака
Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или и...