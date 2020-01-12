Красивый порыв: глава Минпросвещения тоже хочет писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Руководитель Министерства просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение тверского школьника писать слово «ветеран» с заглавной буквы — «Ветеран». Об этом сообщает пресс-служба министерства. Конечно, и предложение мальчика очень искреннее, красивое - и соответствует патриотическим настроениям. Но создается впечатление, что публично поддерживая благий порыв ребенка, глава Минпросвета поступает не очень продуманно...

«Думаю, что это очень хорошее начинание», — считает Васильева. По ее мнению, этой идее надо «дать дальнейший ход». Сама Васильева «абсолютно согласна», что слово «ветеран» надо писать с большой буквы.

Ранее Васильева побывала с рабочим визитом в Тверской области и встретилась с представителями советов старшеклассников местных школ. Она прочитала школьникам лекцию о подвиге солдат в годы Великой Отечественной войны, а затем пообщалась с детьми. Один из школьников предложил Васильевой на законодательном уровне закрепить написание «Ветеран Великой Отечественной войны».

Конечно, в нашем обществе - очень велико уважение к ветеранам вообще, и к ветеранам Великой отечественной особенно. Они заслужили свой почет потом и кровью! И дополнительной данью уважения выглядит предлагаемая тверским мальчиком и российским министром словарная новация. Но если задуматься, то такая небольшая (казалось бы!) реформа в русском языке - вызовет огромный пласт ненужных моральных проблем на совершенно пустом месте. Вот взять, хотя бы, тружеников тыла - во многом, в плане социального статуса, приравненных к фронтовикам, они вносили в Победу свой огромный вклад. Ради справедливости - и их надо писать аналогично... А что делать с ветеранами "малых" войн (от Халхин-Гола до Афганистана и Чечни)? Они достойны заглавной буквы? Вопросов масса - и тот же тверской школьник, если эта норма будет введена, будет вынужден детально разбираться в статусе любого пожилого человека с орденами и медалями - "как его писать"... Ну и, наконец, есть просто прагматический аспект: новая языковая норма, нагруженная таким важным политическим содержанием - потребует переписывания-переиздания массы учебников, справочников, другой литературы. Стоит ли ради красивого, безусловно, жеста - затевать такую грандиозную перетряску? Вопрос дискуссионный, как минимум...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ